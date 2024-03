"Si fuese Oliver Colman, estaría ganando la hostia más de lo que gano". Olivia Colman denuncia la brecha salarial en Hollywood entre actores y actrices

No cabe duda de que, durante los últimos años, la industria del cine en general —y Hollywood en particular— ha experimentado grandes cambios a mejor en lo que respecta al trato y las condiciones laborales de las mujeres. No obstante, aún hay un frente abierto que, a priori, parece no tener visos de solucionarse a corto plazo, y este no es otro que el de la brecha salarial existente entre actores y actrices.

La no tan favorita

La última voz en alzarse denunciando esta situación ha sido la de Olivia Colman, a quien parece que haber ganado el Oscar por su fantástico papel en 'La favorita' o el Emmy por su rol como la Reina Isabel II en 'The Crown' no le ha favorecido todo lo que debería. Durante una entrevista en el programa 'The Amanpour Hour' de CNN, explicó así el posible origen y la estrategia para perpetuar esta desigualdad.

"No me hagas hablar de la brecha salarial, pero los actores ganan más porque solían decir que atraían al público. En realidad, eso no ha sido cierto durante décadas, pero aún les gusta usar eso como excusa para no pagar a las mujeres tanto como a sus colegas hombres".

Cuando la presentadora Christiane Amanpour preguntó a la intérprete si había sufrido los efectos de la brecha salarial en sus propias carnes, esta fue clara y concisa.

"Soy muy consciente de que si fuera Oliver Colman, estaría ganando la hostia más de lo que gano. He conocido una brecha salarial, que fue una diferencia del 12.000%. Haz las cuentas, lo sé".

Colman no es la única actriz que ha criticado públicamente este escenario. Taraji P. Henson, protagonista de la última adaptación de 'El color púrpura', terminó llorando de frustración durante la campaña promocional del largometraje al hablar de la brecha provocada ya no sólo por el sexo, sino por cuestiones raciales.

"Estoy cansada de trabajar tan duro, ser amable y que me paguen una fracción del costo. Estoy cansada de escuchar a mis hermanas decir lo mismo una y otra vez. Te cansas. Escucho a la gente decir, 'Trabajas mucho'. Bueno, tengo que hacerlo. Las matemáticas no cuadran.

Cada vez que hago algo y rompo otro techo de cristal, cuando llega el momento de renegociar estoy otra vez en la parte inferior como si nunca hubiera hecho lo que acabo de hacer, y estoy cansada. Estoy cansada. Te desgasta. ¿Qué significa eso? ¿Qué me está diciendo eso? Si no puedo luchar por las que vienen detrás de mí, entonces ¿qué coño estoy haciendo?".

Está claro que aún queda mucho, pero que mucho por hacer.

