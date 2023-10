Las 6 mejores películas y series actuales que exploran el placer femenino

¿Qué sabríamos del deseo femenino si solo tomásemos como referencia aquello que vemos representado en el cine o las series? Probablemente poco. Como buen espejo de la realidad, los productos audiovisuales no solo han infrarrepresentado el placer de las mujeres en pantalla sino que han mostrado una versión distorsionada y, muchas veces, irreal, atendiendo única y exclusivamente a la mirada masculina.

A principios de los 2000 vivimos un auge de películas de "adolescentes" en las que los primeros acercamientos a la sexualidad —siempre heterosexual— eran el eje sobre el que giraba la trama: 'American Pie', 'Supersalidos' ('Superbad'), 'La vecina de al lado' (The Girl Next Door')… Todas ellas se acercaban al deseo desde el punto de vista de la comedia, ¿pero realmente tenían en cuenta el placer de todas las personas implicadas en esos primeros encuentros sexuales? ¿O acaso las mujeres solo servían como objetos —en lugar de sujetos— de deseo para el descubrimiento del placer masculino?

Por suerte, en estas dos últimas décadas nos hemos empezado a encontrar con productos audiovisuales que, aunque aún insuficientes, sí que empiezan a acercarse a la realidad de las mujeres. Una realidad que no es homogénea, al igual que tampoco lo son las mujeres que protagonizan esta selección de recomendables películas, series y documentales en las que el deseo —esta vez más inclusivo— está representado de alguna forma.

'Creatura'

Todavía disponible en algunos cines, 'Creatura' es la nueva película dirigida, coguionizada y protagonizada por Elena Martín Gimeno, que se pone en el papel de Mila, una mujer cuyo deseo siempre ha estado relegado a un segundo plano. Esta película, absolutamente necesaria, cuestiona las convenciones que han existido siempre en torno al deseo femenino, especialmente en el ámbito de la pareja heterosexual.

Una película que no busca culpables sino abrir interrogantes sobre por qué actuamos de la forma que lo hacemos, tanto en nuestros aciertos como en nuestros errores.

Disponible en salas de cine

'Mis experiencias sexuales con Dick' ('I Love Dick')

También sobre el ámbito de la pareja heterosexual encontramos 'Mis experiencias sexuales con Dick', dirigida por Joey Soloway y basada en la novela-ensayo de Chris Kraus. En esta miniserie de 8 capítulos conocemos a un matrimonio sexualmente insatisfecho protagonizado por Chris (Kathryn Hahn) y Sylvere (Griffin Dune). Sin embargo, en un viaje a Marfa (Texas) conocen a Dick (Kevin Bacon), sobre el cual Chris, y más tarde Sylvere, desarrollarán una obsesión.

A lo largo de la serie, la pareja escribirá cartas a Dick mediante las cuales explorarán su deseo, su relación con el placer y su propio matrimonio.

Disponible en Amazon Prime Video

'La señora Fletcher' ('Mrs. Fletcher')

También protagonizada por Kathryn Hahn, esta miniserie —basada en la novela con el mismo nombre— explora la vida de Eve Fletcher, una madre divorciada cuyo hijo acaba de mudarse para ir a la universidad y eso la obliga a replantearse su propia identidad. Si su vida entera ya no gira en torno a ser madre y ser esposa, ¿entonces quién es?

Esta serie no solo funciona por el cuestionamiento a los roles de género tradicionales sino que aborda el tema del deseo en una mujer de más de cuarenta años. Mientras que siempre ha estado muy normalizada la representación de hombres mayores como sujetos de deseo, en el caso de las mujeres se ha considerado algo tabú. 'La señora Fletcher' abre el camino, pero todavía queda mucho por recorrer en este ámbito.

Disponible en HBO

'Sex Education'

Si hasta ahora habíamos hablado de matrimonios, en 'Sex Education' encontramos todo lo contrario. Esta serie, que hace poco estrenó su cuarta y última temporada, ha hecho una importante labor por el público más joven rompiendo tabúes en torno a la sexualidad.

A lo largo de sus capítulos, muchos personajes de diversidad de géneros, identidades y orientaciones sexuales han pasado por la "consultoría sexual" de Otis (Asa Butterfield) para hablar sobre sus miedos, inseguridades o, simplemente, para preguntar. Hay que destacar especialmente de esta última temporada el papel de Aimee (Aimee Lou Wood) y el redescubrimiento de su deseo después de los acontecimientos de la pasada temporada.

Disponible en Netflix

'Mi nombre es Clítoris'

Este documental belga, dirigido por Daphne Leblond y Lisa Billuart-Monet, también explora los primeros acercamientos a la sexualidad, esta vez de un grupo de mujeres jóvenes de entre 20 y 25 años. A través de sus testimonios vamos conociendo cómo fueron las primeras experiencias de estas mujeres y, al mismo tiempo, reflexionamos y nos damos cuenta de que sus vivencias son, en muchas ocasiones, las vivencias de todas.

El desconocimiento, la relación con el propio cuerpo, la culpa impuesta por la sociedad como si la sexualidad fuese algo ajeno a la experiencia femenina, la existencia del clítoris —el gran desconocido— y el propio descubrimiento del placer son algunos de los temas que trata este documental. Otro ejemplo más de que lo personal es político y que hablar de ello es necesario.

Disponible en Filmin

'Autodefensa'

Quizá la aparición de 'Autodefensa' en una selección como esta puede desconcertar, pero es el ejemplo perfecto para demostrar que no hay una única forma de desear ni de reflejar el deseo en las ficciones. En un momento de la serie, disponible en Filmin, el personaje de Belén (Belén Barenys, cocreadora y coprotagonista) tiene relaciones sexuales con un hombre mayor que ella.

Un hombre que, además, es un escritor al que admiraba en su infancia, lo que provoca en ella un tipo de fantasía difícil de explicar. Más tarde se dará cuenta de que había un componente extraño y "turbio" en todo su encuentro y, sin embargo, lo había disfrutado.

El deseo no siempre es algo estático. No todas deseamos lo mismo ni siempre deseamos lo mismo. En ocasiones lo que nos genera placer puede llegar a ser contradictorio, o no sabemos identificar por qué nos lo genera. Es normal. Apenas existe educación sexual, casi no tenemos referentes audiovisuales y muchas veces improvisamos.

Es por ello que todos estos títulos son necesarios y hace falta que se sigan creando ficciones —y no ficciones— en las que las mujeres deseemos en lugar de que, únicamente, seamos deseadas.

