"A este paso nos quedamos sin futuro". Una de las mayores leyendas del anime cree que apostar por remakes y contenido seguro solo lleva al desastre

Las cosas han cambiado muy rápido en el mundo del anime, y los grandes veteranos no están contentos. Rintaro (Shigeyuki Hayashi), el legendario animador y director de 'Metropolis' lleva trabajando en la industria desde 1958, y tiene claro cuál es el mayor problema del anime ahora mismo: ya no hay riesgo.

Así vamos mal

Rintaro se estrenó como animador en 'Hakujaden' como intercalador, y desde entonces ha visto florecer la industria en primera persona. Se convirtió en un colaborador habitual de Osamu Tezuka, como director en la 'Astro Boy' de 1963 y ayudándole en la adaptación de 'Kimba, el león blanco', algo que le impactaría tremendamente para su magnífica 'Metropolis'.

A pesar de que ya tiene 85 años, Rintaro sigue muy activo y recientemente visitó el Festival de Cine Internacional de Busan. Allí formó parte del programa dedicado a la animación japonesa y 'Hakujaden', así que aprovechó la oportunidad para hablar de cómo ve el percal ahora mismo con el mundo del anime. Y uno de los grandes problemas, precisamente, es la cantidad de contenido disponible que hay en todas partes.

"Yo solo trato de crear algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. Y por aquel entonces, no tenía muchas películas u obras de video disponibles, así que era fácil encontrar algo nuevo o crear algo nuevo", dijo el director, como recogen desde Cartoon Brew. "Pero, hoy en día, desde el momento en el que te levantas hasta que te vas a la cama, estás rodeado de contenido. Es complicado encontrar algo nuevo o crear algo nuevo".

Para el director, la creatividad es un factor importantísimo a la hora de crear una obra, y algo que siempre ha definido la industria de la animación japonesa. Él mismo ha estado presente en ella desde que el medio aún estaba en pañales, así que está acostumbrado a que los riesgos son parte del trabajo, algo que se ha ido perdiendo con los años a favor de la generación de contenido seguro y comercializable.

"Creo que este foco en el mercado internacional ha sido la causa, porque trae más dinero, por eso se recuperan cosas del pasado que ya son seguras y populares", dijo Rintaro sobre la cultura de los remakes. "Pero entre esto y lo que nosotros, los artistas o escritores, perseguimos debe haber un equilibro. Por eso cuando la gente trae de vuelta trabajos pasados, no creo que sea necesariamente algo malo. Pero no contribuye a crear un futuro nuevo".

"Si queremos crear un nuevo futuro, tenemos que abrazar todos los riesgos que esto implica, y a diferentes niveles sociales, tratar de resistir las tendencias. Porque, a este paso, nos quedamos sin futuro", sentenció el director.

Rintaro en el Festival de Cine Internacional de Busan

Rintaro también tuvo sus recaditos respecto a la inteligencia artificial, que considera un factor más para capitalizar la popularidad de obras comerciales y conocidas. Según el director, la IA recomienda lo "promedio", la opción más segura, por lo que no vale para poder crear algo original, sino que tan solo dará ideas basadas en lo que ya ha sido exitoso. Y que depende de nosotros como seres humanos seguir creando obras originales y arriesgadas más allá de la inteligencia artificial.

"La conversación sobre la originalidad o la creatividad de la IA va a continuar en el futuro. Así que es una tarea a la que todos debemos enfrentarnos juntos. Como una comunidad global, creo que tenemos un gran peso en nuestras espaldas, sobre nuestros hombros".

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