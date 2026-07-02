La sociedad japonesa se está "esterilizando", y eso está acabando con la creatividad en el anime. El director de 'Code Geass' ve un futuro negro para la industria

Goro Taniguchi lleva ya unas cuantas décadas en el mundo del anime, y se puede decir que ha visto y ha hecho de todo. Comenzó a trabajar como animador en los años 90 y se movió por varias franquicias, incluyendo 'Gundam' y 'Yu-Gi-Oh!', aunque definitivamente metió la cabeza a lo grande en la industria como director de la maravillosa 'Code Geass'.

En los últimos años, Taniguchi ha visto cambiar muy rápido el medio, y cree que la manera en la que ha evolucionado la sociedad japonesa va a impactar al anime para siempre.

Evitamos los problemas, pero para mal

Taniguchi habló recientemente en un evento universitario, como reportan desde Bunshun Online, y reflexionó sobre la evolución del anime desde la década de 1960 hasta nuestros días.

El director de 'Code Geass' y 'One Piece Film: Red' es consciente de que el mundo ha cambiado mucho, y entre otras cosas cree que existen "niveles de malicia sin precedentes" en internet, que han logrado permear en los entornos de trabajo desde las comunidades online anónimas. Aunque una de las mayores amenazas para la industria es precisamente la "esterilización" de la sociedad japonesa.

"Veo esta 'sociedad blanca' como un fenómeno en el que todo el pueblo japonés se están, de alguna manera, convirtiendo en residentes de Kioto", dijo Taniguchi, haciendo referencia al estereotipo de que la gente de Kioto suelen evitar comunicar sus sentimientos en pos de mantener las buenas formas. "No hagamos nada inusual, vamos a leer la habitación, evitar la comunicación abierta, y mostremos respeto por la gente que comparte el mismo espacio."

"Una sociedad blanca" se refiere a una sociedad en la que proliferan los smartphones y las redes sociales, y en la que la información se ha vuelto transparente y, en cierta medida, desinfectada e higienizada. Según la teoría del sociólogo Toshio Okada, esto ha llevado a que los japoneses se hayan vuelto más pacíficos y de hecho estén más conectados unos con otros... Pero se desalienta cualquier conducta que se vea como disruptiva, agresiva o directamente se salga de lo convencional.

Según Taniguchi, que la sociedad japonesa esté volviéndose todavía más "correcta" ya está afectando a los géneros de anime y a los personajes, y en concreto cree que muchos protagonistas de isekai caen en personalidades "esterilizadas". Pero también cree que está afectando al propio modelo de la industria, ya que las temporadas cortas de 12 o 13 episodios impiden que los aprendices novatos puedan aprender de sus maestros.

"Se está priorizando los beneficios a costa de la visión creativa", sentenció Taniguchi, que cree que los productores también prefieren a equipos que sean fáciles de manejar y puedan simplemente reproducir el material original sin aportar demasiadas ideas creativas propias. Por lo tanto, los creadores más ambiciosos se van encontrando con menos oportunidades y terminan dejando la industria.

Con este último recadito de Taniguchi, no puedo evitar acordarme del caso de 'Jujutsu Kaisen', cuya tercera temporada ha continuado elevando tremendamente el manga original de Gege Akutami. Llegado un punto, el manga original no es ni digerible, pero el director Shōta Goshozono ha conseguido un impacto visual y cinematográfico excelente gracias a darle su propio toque... Y precisamente estos cambios no fueron demasiado bien aceptados por los fans japoneses, quienes se pasaron toda la emisión del anime clamando por el despido del director.

Por si fuera poco, Taniguchi también advierte sobre un problema que ya adelantaron otros veteranos de la industria: o Japón se pone las pilas, o China se les va a comer. Si el mercado de anime japonés solo se sigue centrando en beneficios inmediatos que los fans casuales puedan deglutir sin pensar demasiado, en muy pocos años las van a pasar canutas para seguirle el ritmo a China y Corea del Sur. Aunque, por lo menos, Taniguchi no cree que esté todo perdido:

"Mientras que la gente siga siendo gente, siempre se necesitarán historias. Las historias amplían nuestro entendimiento de la gente y el mundo, nos permiten experimentar emociones y elecciones a través de otros", dijo el director. "Encontrar significado en estos eventos, encontrar emoción, suspense, aliviar nuestra soledad, conectar con otros, y transmitir experiencias y sabiduría del pasado. El anime es capaz de cubrir todas estas cosas".

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