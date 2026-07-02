Meses después de pasar por los cines, se estrena en Disney+ la esperada secuela de una importante película de terror del siglo XXI

Nos topamos todo el rato con películas que tienen un éxito arrollador, pero su absoluta falta de discusión deja la impresión de que no tienen impacto alguno. Acaban siendo algunas películas con paso más modesto por salas de cine las que acaban dejando cierta huella e influencia, justificando así tener una secuela como le ha sucedido a ‘Noche de bodas 2’ (’Ready or Not 2: Here I Come’).

Un pilla-pilla sangriento

Porque la primera película del colectivo de cineastas Radio Silence no fue un superéxito mundial, pero sí propició una ola de cine de terror orientado a la comedia con sátira hacia los ricos. Ahora Samara Weaving regresa acompañada de Kathryn Newton y Sarah Michelle Gellar en una continuación que llega a streaming a través de Disney+.

Grace ha conseguido sobrevivir al ataque de la familia Le Domas en su noche de bodas, quemándolos a todos en el proceso. Esto ha generado un vacío de poder en el consejo de familias poderosas que controlan el mundo, lo que abre la puerta a un concurso donde se le dará caza a ella y a su hermana para poder obtener el trono que ha quedado vacío.

Radio Silence explota aquí de nuevo esa línea de horror slasher con gore y de tono alocado que la hace mucho más ubicable en la comedia, a veces negra y a veces absurda. Una línea que no han inventado precisamente, pero han vuelto su tarjeta de visita para tener luego espacio en despachos de Hollywood, llegando a manejar durante un tiempo la saga ‘Scream’.

Después de agotárseles las ideas para la franquicia meta, intentan fabricar su propia saga en una secuela que llega varios años tarde y con varias imitadoras después. Esto no es precisamente un detrimento propio de ‘Noche de bodas 2’ para parecer menos especial, pero acaba quedando muy discreta a causa de este fenómeno.

Como divertimento acaba siendo justo, aunque tenga a actores pasándoselo en grande con las pelotas que reciben, y queda como añadido extra un poco innecesario a toda esta corriente denominada como “eat the rich”. Su paso en taquilla más discreto aún que su predecesora, con 42 millones de dólares recaudados en taquilla, muestra que no fue la mejor idea esperar para montarse una franquicia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia