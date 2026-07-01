"Es de pirata": Álex de la Iglesia sorprende a Candela Peña en 'La Revuelta' con un papel que lleva tiempo escribiendo

En unas semanas, Álex de la Iglesia regresará a la gran pantalla. Esta vez no lo hará como director, sino como actor de doblaje en 'Minions & Monsters', la nueva entrega de la saga multimillonaria de Illumination que llegará a España hoy, 1 de julio. Esto no significa que el cineasta no tenga proyectos cinematográficos en marcha. De hecho, trabaja en varios, y uno de ellos —como él mismo confirmó en 'La Revuelta', junto a David Broncano y la actriz— contará con Candela Peña en su reparto. Si acepta, claro.

"Siempre he querido trabajar contigo"

"Siempre he querido trabajar contigo, ¿qué tal me ha quedado?", le dijo Álex de la Iglesia a la protagonista de Hierro, el thriller de Movistar Plus. Candela Peña, entre risas, no terminó de creerse las palabras del director, pero él insistió asegurando que tenía un "proyecto" para ella. "Tengo un papelazo para ti, un papelazo… Te doy una pista: ¿te gustaría ser pirata?", añadió. "Pero por favor, mira mi pendiente, mira mis hechuras. Yo estoy ya en un barco, yo ya soy pirata, ¿no lo estás viendo?", bromeó la artista.

"Estoy escribiendo una historia y siempre había pensado en ella. Es extraño que no hayamos trabajado juntos"

Peña aprovechó la ocasión para recordar que lleva toda su vida peleando para que sus personajes no dependan de un caballero y que, ahora, con 50 años, tampoco quiere que giren en torno a sus hijos. Una postura que contrasta por completo con el papel que le ha ofrecido Álex de la Iglesia, "un rollo así Jack Sparrow", y que, como el propio director comentó después de que Candela abandonara el escenario, va totalmente en serio. "La verdad es que estoy escribiendo una historia y siempre había pensado en ella… De hecho, no se lo he dicho, pero en el dossier le he puesto su nombre. Es extraño que no hayamos trabajado juntos", confesó ya en líneas finales sin dar más detalles.

Sí sabemos que, entre los próximos proyectos de Álex de la Iglesia, figura El malentendido, una comedia ambientada a principios del siglo XX que parte de un absurdo incidente diplomático durante una reunión de la Sociedad de Naciones. Al mismo tiempo, el director mantiene su colaboración con Netflix, donde prepara el thriller La cuidadora, protagonizado por Carmen Maura y Blanca Suárez, además de Felicidades, una adaptación de la exitosa obra teatral argentina del mismo nombre. A todo ello se suma Ages of Madness: The Howling of the Jinn, su primer largometraje de animación para adultos, inspirado en el universo de H. P. Lovecraft.

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