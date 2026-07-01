Buenísimas noticias para los fans de 'NCIS'. Mark Harmon anuncia su regreso como Gibbs a tiempo completo

Hace ya varios años que Mark Harmon decidió abandonar 'NCIS' y tomarse las cosas con calma. Es cierto que ha ejercido como narrador en 'NCIS: Origins' desde entonces y que ha hecho un par de apariciones en la precuela, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado su regreso a tiempo completo a este popular universo.

Un regreso muy esperado

Eso sí, la vuelta de Gibbs se producirá en la temporada 3 de 'NCIS: Origins', con la particularidad de que ya se ha confirmado que el actor participará en todos los episodios. Esto no va a ser un simple cameo o un guiño a los fans, dando la sensación de que se recuperará ese caso que se reabrió en tiempo presente durante el último crossover en el que ya participó Harmon.

Además, también se ha anunciado que Harmon formará parte de la trama principal de la serie, por lo que es evidente que su participación va a resultar integral en la historia que quieran contarnos en la temporada 3 de 'NCIS: Origins'. Por desgracia, no han trascendido más detalles sobre qué tiene en mente el showrunner David J. North.

Recordemos que Harmon también ejerce como productor ejecutivo de la serie, algo que seguramente haya tenido su peso a la hora de retomar un personaje que él mismo confesó que prefería dejar de lado porque "estaba cansado". Imagino que además su regreso aquí tampoco será tan exigente, pues 'NCIS: Origins' ya tiene a Austin Stowell interpretando a una versión joven de Gibbs.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la temporada 3 de 'NCIS: Origins', pero las dos anteriores se lanzaron durante el mes de octubre y no hay motivos para pensar que vaya a haber cambios con la que ahora nos ocupa.

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