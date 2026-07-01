Hoy vuelve a Netflix la mejor saga de aventuras de la plataforma. Las dos primeras películas tienen una puntuación casi perfecta

Una de las principales debilidades de Netflix es la falta de franquicias que realmente tengan un éxito que vaya más allá de que mucha gente las vea en la plataforma. Sospecho que por eso intentó hacerse en su momento con Warner, estudio con el que ya había llegado a un acuerdo hace varios años para hacerse con 'Enola Holmes', que acabaría convirtiéndose en el inicio de una de sus mejores y más exitosas sagas.

La primera entrega estuvo durante bastante tiempo en la lista de las películas más vistas de Netflix, aunque el cambio de métrica que aplicó la plataforma acabó llevando a su desaparición de la misma. Sin embargo, su éxito fue suficiente para dar rápidamente luz verde a 'Enola Holmes 2', una secuela entretenida, aunque a mi juicio claramente inferior a su predecesora.

La cosa podría haberse quedado perfectamente ahí, ya que el éxito de 'Enola Holmes 2' también fue menor al de la primera entrega, pero Netflix confirmó la puesta en marcha de una tercera entrega en noviembre de 2024. Por una vez, la plataforma se tomó su tiempo para sopesar los pros y los contras, y su principal conclusión fue que hacía falta un cambio tras las cámaras.

Philip Barantini fue finalmente el elegido para ocuparse de la puesta en escena, algo que seguramente se debía a que la plataforma ya había podido comprobar su talento con 'Adolescencia', una aclamada miniserie que estrenó meses después en la que todos los episodios llevan su firma.

Lo que no está tan claro es que eso vaya a provocar una recepción más entusiastas por parte de la prensa especializada. El motivo es que va a ser algo casi imposible, ya que 'Enola Holmes' tiene un 91% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, mientras que la primera secuela se fue hasta un 93%.

¿Merece la pena 'Enola Holmes 3'?

Ya he tenido la oportunidad de ver 'Enola Holmes 3' y la primera idea que pasa por mi cabeza es que va a ser muy difícil que decepcione a aquellos que disfrutaron con las dos primeras entregas. El continuismo es claro en muchos aspectos formales, pero sí se nota un interés en hacerla algo más liviana, lo que se traduce en que sea la entrega más corta de la franquicia con diferente.

Eso lleva a que tenga un ritmo más fluido que la segunda entrega, donde creo que se cometía el error de sobrecargar más de la cuenta el relato. Es cierto que era resultado de mostrar una mayor ambición al querer vincularla a hechos reales, pero así se perdía un poco de vista lo que hizo que la primera parte fuese tan entretenida y al mismo tiempo mostrase más encanto de lo habitual en este tipo de producciones.

En 'Enola Holmes 3' se quita toda la "grasa" para centrarse principalmente en ofrecer un relato más ágil, incluso en ocasiones pueda ser a costa de quitar más profundidad al caso que se investigaba. Además, se potencia un poco más su vertiente excéntrica, algo en lo que resulta clave la mayor presencia de Helena Bonham Carter como la madre de Enola y Sherlock. A cambio, la presencia de Henry Cavill es casi anecdótica.

Sí que sigue sin ser una película realmente memorable -la ves y pasas un buen rato, pero en poco tiempo te olvidas de casi todo lo que pasa- pero lo que ofrece me recuerda más a la primera entrega, permitiendo además potenciar su lado más ligero a una Millie Bobby Brown que vuelve a mostrarse muy cómoda liderando el reparto.

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