De 'Acción mutante' a '30 monedas': todas las películas y series de Álex de la Iglesia ordenadas de peor a mejor

El estreno en HBO de '30 monedas' ha devuelto a la actualidad a Álex de la Iglesia, uno de los cineastas españolas más importantes de los últimos 30 años. Por ello, en Espinof hemos querido hacer un completo repaso por su obra ordenando de peor a mejor todas las películas y series que ha realizado hasta la fecha. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

'Los crímenes de Oxford'

En su momento fue una gran decepción y la cosa no ha mejorado recuperándola en la actualidad. De entrada, destaca el trabajo de puesta en escena, pero el resto de ingredientes de este thriller que trae a la memoria a Alfred Hitchcock no terminan de cuajar, contando además con una evolución poco satisfactoria y un desenlace que es mejor olvidar.

Crítica en Espinof

'Messi'

Un documental bastante digno sobre uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. No es memorable en ningún momento, pero al menos no está canibalizado por la presencia de su protagonista y reconstruye de forma convincente diferentes momentos de su vida.

Crítica en Espinof

'La chispa de la vida'

Una especie de puesta al día de 'El gran carnaval', la obra maestra de Billy Wilder, pero que sabe distanciarse lo suficiente como para justificar su existencia. Es cierto que es una obra con cierta tendencia a la sal gorda en lo referente a su crítica al mundo de los medios, pero a cambio el drama que sufre su protagonista está reflejado con cierta soltura.

Crítica en Espinof

'Perfectos desconocidos'

El mayor éxito de la carrera de Álex de la Iglesia es también posiblemente su obra menos personal, ya que se trata del remake de una obra preexistente. Aquí nos regala grandes momentos, en parte por lo que sucede y en parte por el trabajo de algunos de sus protagonistas, pero el juego que propone se va desinflando hasta agotarse antes de su desenlace.

Crítica en Espinof

'El bar'

De la Iglesia recurre aquí a los mecanismos del terror -pero sin renunciar nunca a la comedia- para contar una historia que trae a la mente a la esencial 'El ángel exterminador'. Es una propuesta sucia colindante con el esperpento que, por desgracia, nunca me terminó de enganchar con este retrato de la cara menos amable de España a través de sus censurables protagonistas.

Crítica en Espinof

'Plutón BRB Nero'

Una simpática comedia de ciencia-ficción a bordo de una nave espacial en la que daba la sensación de haberse necesitado más medios para que los apartados técnicos lucieran a la altura y tiempo para trabajar los guiones. En su momento se agradeció algo así en el panorama televisivo español, pero con el paso del tiempo sus debilidades han sido más evidentes.

Crítica en Espinof

'Perdita Durango'

Un curioso paso en la carrera de su director, pues daba la sensación de ser un intento de acceso a Hollywood con una propuesta que sí, seguía teniendo algo de comedia, pero en líneas generales era bastante más serie y un tanto extraña en su forma de retratar el macabro romance entre una magnética Rosie Perez y un solvente Javier Bardem. Una cinta diferente en su filmografía que incluso hoy me sigue provocando reacciones encontradas sin tener del todo claro el motivo.

'Mi gran noche'

Una propuesta un tanto caótica en el que la grabación de una gala de nochevieja se convierte en un desfile de personajes y situaciones de lo más irregular, ya que tan pronto te estás partiendo de risa como acabas un tanto desesperado. Entretenida pero inconsistente.

Crítica en Espinof

'Las brujas de Zugarramurdi'

Empieza como un tiro con el robo y la posterior huida, pareciendo querer recuperar su estilo de antaño pero manteniendo la tendencia al exceso que fue marcando progresivamente su obra. Por desgracia, va perdiendo interés hasta llegar a un tramo final que nunca termina de funcionar, llegando a parecer que se habían quedado sin ideas.

Crítica en Espinof

'800 balas'

Hay aquí dos películas muy diferentes entre sí. Por un lado, el canto de amor a una época en España dejada atrás hace muchos años con ese pequeño pueblo que sobrevive como puede recordando los años de gloria del spaghetti western. Ahí '800 balas' brilla, pero la cosa es mucho menos estimulante en lo referente al uso del nieto en la ficción de Sancho Gracia a modo de apoyo del espectador para conocer ese lugar...

'La habitación del niño'

El primer acercamiento en serio de Álex de la Iglesia al cine de terror vino de esta cinta para televisión dentro del ciclo 'Películas para no dormir'. Con apenas un puñado de ingredientes y una duración muy ajustada, tenemos aquí un precedente de 'Nosotros' apoyado en una notable interpretación de Javier Gutiérrez, bien secundado por Leonor Watling. Se hubiese agradecido algo más de menos, pero pese a ello sigue funcionando bastante bien en la actualidad, quizá incluso mejor que en el momento de su estreno.

Crítica en Espinof

'Acción mutante'

De la Iglesia ya había dejado una clara muestra de su talento con el estupendo cortometraje 'Mirindas asesinas', pero ni siquiera eso nos había preparado para una película que fue toda una revolución en el cine español. Un inesperado cruce entre comedia, ciencia ficción y cine negro repleto de ideas estimulantes y comandada por un arrollador Antonio Resines. Puede que haya ciertos apuntes chocantes si la ves ahora por primera vez, pero es que aquí no se está celebrando nada, simplemente exponiendo un universo en el que no hay héroes, solamente personajes despreciables en mayor o menor medida.

Crítica en Espinof

'Balada triste de trompeta'

La sublimación del exceso por parte de su director que además refleja una etapa vital en la historia de España a través de la conflictiva relación que surge entre sus dos protagonistas interpretados por Carlos Areces y Antonio de la Torre. Una propuesta radical -por ejemplo su desenlace parece llevar al límite lo propuesto en 'La comunidad'- pero constante que es tan fácil amar -como es mi caso, pese a que haya ciertas situaciones que me chirríen un poco- como odiar. También me gustaría destacar que esa estética visual digital algo feísta nunca ha funcionado mejor en su obra que aquí.

Crítica en Espinof

'Crimen Ferpecto'

La presentación del personaje de Guillermo Toledo me parece insuperable, una combinación perfecta del talento del actor y el cineasta. Luego la película no es tan redonda, pero la particular odisea que vive su protagonista tiene el suficiente gancho como para que uno se meta en su piel y haga suyo su particular transformación de alguien especial y único en un pobre diablo.

Crítica en Espinof

'30 monedas'

Por ahora tenemos una temporada que es una gozada de principio a fin. En ella, De la Iglesia mantiene su tendencia al exceso, más marcada en la pasada década, pero integrándola de maravilla en una propuesta de terror épico que sabe como jugar con el humor más costumbrista en su tramo inicial para ir poniéndose poco a poco cada vez más serio. Gran trabajo además de su reparto, en especial de un impresionante Eduard Fernández como el padre Vergara.

Crítica en Espinof

'El día de la bestia'

Puede que 'Acción mutante' fuese la carta de presentación oficial, pero 'El día de la bestia' fue el título con el que el público acogió al cine de De la Iglesia. Una comedia satánica de la que no te cansas por muchas veces que la veas. Desde un trio protagonista impagable hasta un desarrollo de la historia delicioso combinando humor y terror de una forma envidiable, es además ideal para aquellos que busquen una película navideña diferente.

Crítica en Espinof

'La comunidad'

Puede verse perfectamente como una versión retorcida de '13 Rue del Percebe' en la que la muerte de un vecino rico exacerba aún más los bajos instintos de todos los que habitan en ese edificio. Liderada por una inconmensurable Carmen Maura -aunque todo su reparto lo borda-, es una excelente comedia negra que también coquetea con el terror, el drama y la acción con mucho acierto.

'Muertos de risa'

La historia de Nino y Bruno es apasionante de por sí, pero es que Santiago Segura y El gran Wyoming bordan sus personajes reflejando muy bien la peculiar relación que surge entre estos trasuntos de Martes y 13, mientras que De la Iglesia lo refleja a la perfección desde la puesta en escena, sin olvidarnos del excelente guion que firma junto a Jorge Guerricaechevarría. En su momento, y quizá aún hoy, fue algo incomprendida por un público esperando una comedia más directa cuando aquí el humor, a veces negrísimo -inolvidable la parte de Tino-, con el drama cohabitan de forma magistral en todo momento.

Crítica en Espinof