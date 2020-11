"Álex de la Iglesia ve la realidad de una forma distinta". (Antonio Resines, 'Acción Mutante')

El pasado mes de octubre Cameo Media ponía a la venta la primera edición en alta definición de 'Acción Mutante', la primera película de Álex de la Iglesia. Ahora que el cineasta vasco acaba de estrenar la flamante '30 Monedas' en HBO hemos pegado un toque al gran Antonio Resines para conocer un poco mejor cómo fue posible toda aquella locura.

El futuro a lo bestia

Qué puedo decir de Antonio Resines, un actor que lo ha hecho todo. Ha protagonizado alguno de los thrillers más recordados de nuestro cine ('Todo por la pasta', 'La caja 507'), comedias eternas ('Amanece, que no es poco') y clásicos modernos de nuestro cine ('La niña de tus ojos', 'Celda 211'). En televisión, tres cuartos de lo mismo. Si es que hasta ha probado con el rap. Llamamos a su casa para charlar un rato sobre el rodaje de aquella locura producida por El Deseo que dio el pistoletazo de salida a la carrera de uno de nuestros directores más reconocidos.

Kiko Vega (KV): Veintisiete años han pasado. Qué es lo primero que se viene a tu cabeza cuando escuchas las palabras 'Acción Mutante'.

Antonio Resines (AR): ¡Yarritu! ¡A la puta calle! Esa y "Soy el puto amo". Pero si te soy sincero lo que me viene a la cabeza es mi hijo subido en una de esas rocas de Bardenas Reales haciendo el gilipollas mientras currábamos. Diez años tenía el tío, ahí, a más de cincuenta metros de altura haciendo el imbécil. Nosotros llenos de sangre y de mierda y el chaval ahí a lo suyo. Esa es la imagen que mantengo más fresca del rodaje. Hay una que cuento en mi libro ('Pa' habernos matao: Memorias de un calvo'), que también me hace mucha gracia. Allí estábamos rodando el final de la peli y cuando me llamaban a maquillaje yo llegaba, me tiraban un cubo de sangre y listo, a rodar. Fue duro pero fue un rodaje genial. Álex de la Iglesia es uno de los grandes.

KV: Es una anomalía total en nuestro cine. Vista hoy sigue sorprendiendo mucho. Parecía que iba a abrir una puerta y no abrió gran cosa.

AR: El que la ha seguido de alguna manera hoy es David Galán Galindo, que está un poco en esa línea.

Acción Mutante [Blu-ray] PVP en Amazon 17,00€

KV: Justo tenía aquí apuntado preguntarte si cuando lees 'Orígenes secretos' se te pasó por la cabeza 'Acción Mutante'.

AR: No exactamente, porque cuando empecé a leer la de Galindo pensaba en 'Seven', pero luego empecé a ver que aquello era una maniobra de distracción. David lo dice, sabe que el cine de superhéroes en nuestro cine no funciona, pero si hacemos un thriller pues ya tienes ahí una investigación policial que enganche al espectador. 'Acción Mutante' era otra cosa. Álex no había hecho ninguna peli, y llegaba y leías eso y piensas "pero qué coño me está contando este tío". Pero era tan falsamente costumbrista te lo creías todo, te conquistaba. Y el guión me parecía muy divertido, me parecía todo muy normal. Joder, la producía Almodóvar. Era una gamberrada de cojones y a mí las gamberradas siempre me han gustado. Álex es un demente.

KV: Venías de trabajar con Enrique Urbizu y con José Luis Cuerda y te encontraste con el hijo pervertido de los dos. ¿Te ayudó eso a estar más cómodo?

AR: A Álex yo ya le conocía porque había hecho el cartel de 'Tu novia está loca', la primera película de Urbizu, que es cojonudo y tengo una reproducción por ahí. Luego hizo la dirección artística de 'Todo por la pasta', que era la hostia. Casi todo tiene un sentido, las cosas no pasan por casualidad. El tío apuntaba maneras, pero no me esperaba que tuviera en la cabeza algo así. Es un visionario, como Santiago Segura. Joder, es que Santi estaba ahí también. Álex, Karra... acojonante. Era gente que se conocía bien y tenían sus códigos. Yo creo que entré ahí porque Banderas no pudo y el siguiente Antonio era yo. Yo aún estaba apañado físicamente y encajé bien, aunque me las hizo pasar putas. Hablando de Cuerda, pues justo después de la peli de Álex hice 'La marrana'. Al día siguiente. Terminé el rodaje de 'Acción Mutante', me subí a un coche y me fui directo al rodaje de Cuerda. Con José Luis tuve mucha relación. Y con Enrique después de la pasta hicimos 'La caja 507', que eso ya era un Urbizu muy puro. Era un grupo de gente que quería destacar y que entendieron que tal vez una comedia era la mejor manera de arrancar en esto, pero a Enrique le gustaba otra cosa. Le gustaba el cine negro. Álex sí lo veía con mejores ojos. Tiene un punto de vista sobre las cosas que no tiene mucha gente. Él ve la realidad de una forma distinta, todas sus pelis tienen algo. ¿Son todas perfectas? No. ¿Tienen todas momentos de absoluta genialidad? Sí, seguro.

KV: Antes me decías lo de la gamberrada y quería preguntarte si durante el rodaje lo veíais así o si en realidad pensabais que podíais estar cambiando parte del cine español.

AR: Álex seguro que sí, nosotros pensábamos más en que estábamos haciendo algo absurdo, algo más en plan 'Amanece que no es poco'. Ni puta idea que iba a ser una película de culto. Sabíamos que era una genialidad, pero también sabíamos que las genialidades no siempre se reconocen. Pero la verdad que bastante tenía con lo que tenía para andar pensando de más. No he estado más agotado en mi puta vida, era duro de cojones. No te puedes imaginar lo que fue para Juanito Viadas y Álex Angulo. O para Karra, que no sé cómo no dejó el oficio. No teníamos dinero para dobles así que nos dimos unas hostias descomunales. Para que pareciera de verdad las cosas eran de verdad: el hierro era de hierro, la madera era de madera, en fin. Rodando la pelea que tengo con los siameses nos dimos unas hostias que no me he dado nunca más así. Pero mira, en esa pelea, como sabíamos que el cabrón de Álex nos iba a hacer repetir, quedamos en que nos daríamos tales hostias que se iban a cagar. Nos dimos muchas hostias. Los gritos son reales. Y lo hicimos dos veces. Has hecho una mezcla muy curiosa que es Urbizu, Cuerda y de la Iglesia: todos son unos dementes.

KV: ¿Crees que ahora 'Acción Mutante' sería una de esas películas que tendrían que empezar con un cartelito contextualizando la película?

AR: A ver, la lista sería interminable. No se acabaría nunca el cartelito de los cojones. Sería para mayores de 16 años. El otro día viendo 'Gambito de dama' ponían "drogas", pero es una cosa muy rara porque todavía no sé qué hostias de drogas se tomaba la tía. Teníamos discusiones en casa, que si anfetaminas o qué hostias. 'Acción Mutante' la prohibirían directamente. Con '30 Monedas' ha liado una muy gorda también. Me ofreció estar pero ya estoy mayor para según qué cosas. Es una burrada, pero rueda tan bien el tío que te zampas lo que te ponga. ¿He dicho 16? Pon 21.

KV: Qué te traes entre manos ahora.

AR: Ahora descansar un poco, no quiero exponerme, que soy persona de riesgo. Tenemos un par de proyectos que se irán al año que viene, a ver si se suaviza la historia. No creo que la gente empiece a rodar pronto, las plataformas tienen acumulado un montón de material por estrenar.