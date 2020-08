"En España no nos creemos las historias de superhéroes, tenemos que ir a la comedia". David Galán Galindo ('Orígenes secretos')

Este viernes 28 de agosto llega a Netflix 'Orígenes secretos', su nueva película española producida por Nadie es perfecto. Basada en la novela homónima de David Galán Galindo, es el propio escritor quien se ha encargado de la puesta en escena de esta cinta protagonizada por Javier Rey, Brays Efe y Verónica Echegui. En Espinof ya os compartimos nuestra opinión sobre ella y además hemos tenido la oportunidad de entrevistar en exclusiva a su director:

Las bases de 'Orígenes secretos'

‘Orígenes secretos’ es al mismo tiempo un thriller, una película de superhéroes y una comedia, ¿por dónde empezaste a concebir tú la historia?

A mí lo que me interesaba contar es el tercer acto, intentaba resolver una ecuación. Quería llegar al momento de creación de un superhéroe, a su origen secreto. Mi principal problema es que en España no nos creemos estas historias, tenemos que ir a la comedia, a la parodia. Me refiero a reírnos de los superhéroes, no que no pueda ser divertida, que me parece fundamental. Yo me plantee qué tenía que poner en la X y la Y para llegar a ese resultado y me dí cuenta de que una cosa que sí que nos creemos aquí, que hacemos en serio, son los thrillers y las historias de terror. Por eso construí esta historia a través de un thriller con un serial killer que acaba en este tercer acto, que es lo que realmente me interesaba.

Yo tengo muy claro que la película como thriller es trampantojo, el thriller lo que tiene que hacerte entrar en la película y luego descubrir que es otra cosa. De hecho, siempre la concebí como estos cohetes que van perdiendo partes para llegar a la luna. Durante 20 minutos es un thriller, luego de repente se convierte en una buddy movie y luego es una película de superhéroes. En este sentido me parece muy interesante jugar con lo que espera el espectador. Creo que los espectadores de 2020 ya han visto tropecientas películas. Las generaciones actuales han visto más cine que ninguna otra, luego ya veamos si han visto las que nos gustan o no.

En ese sentido se puede jugar con lo que esperan mucho más que antes. A mí no me importa que durante 20 minutos crean que están viendo ‘Seven’, porque luego zasca, esto no es ‘Seven’, el policía se ha jubilado de verdad y le han puesto otro compañero. De pronto recuerdan todas esas buddy movies y piensan “Vale, es ‘Arma Letal’”, pero luego el compañero también se queda y no es ‘Arma Letal, ¿entonces qué cojones es?. A lo mejor es el ‘Batman’ de Tim Burton. Y este es el juego que propone la película.

¿Por qué crees que en el cine español hay tan pocas películas de superhéroes cuando las que vienen de fuera sí que suelen tener buena acogida?

Yo creo que es por un cierto carácter cínico de los españoles. Tenemos esa concepción de que solamente puede hacer el bien un loco. Si te das cuenta, verás en mi boca frases de Novaro porque yo estoy dentro de la película en dos personajes. Jorge Elías, que es muy obvio porque es un tío gordito, con barba, gafas y friki, pero también hablo a veces a través de Novaro. Esas cosas que me han hervido en la sangre durante mucho tiempo y una es lo que tú me comentas: ¿Por qué no podemos creernos aquí a los superhéroes? Si realmente no nos creyéramos a los superhéroes, eso podría aceptarlo, en plan somos un país que en nuestra cultura eso de que un tío se ponga una máscara y haga el bien no nos lo creemos. Me jodería, pero lo acepto.

Pero que aceptemos que pueda hacerlo un tío de Brooklyn o de Queens pero no uno de Madrid, eso es lo que hace hervir la sangre, porque no lo entiendo. Creo que nos creemos peores de lo que somos y peores que los de fuera. Uno de los objetivos de ‘Orígenes secretos’ es combatir eso o al menos expresarlo en voz alta para que reflexionemos y pensemos que quizá es así.

La adaptación y los referentes

La película parte de una novela tuya, también la diriges y la coescribes junto a Fernando Navarro, ¿cuál dirías que fue su principal aportación a una historia que tú ya conocías tanto?

Creo que lo que él aporta es cierto desamor, cierto desapego hacia la historia y los personajes. Yo me hubiera ido a rodar la película con la novela en la mano y habría sido feliz, no te voy a engañar. Él llegó con su trayectoria de guionista y una misión más cirujana, de sacar el bisturí y decir cosas en plan estos dos personajes van a ser uno, esto no hace falta, entiendo que te gusta mucho pero no va a a ningún lado. Mi labor ahí era llorar en una esquina agazapado. Lo bueno que tenía esto es que habría sido un proceso muy doloroso si yo no fuera el director, en plan era mi niño y me lo han destrozado, pero como todo ese proceso tenía que pasar luego por mi visión, yo estaba muy feliz. Evidentemente, convierte a la película en una película y la novela sigue estando ahí. Creo que las dos cosas funcionan muy bien.

Con el humor de la película me acordé en varios momentos de los cómics de ‘Fanhunter’ y juraría que en la tienda de cómics que se aparece el peluche de uno de sus personajes, ¿esto es algo buscado?

Yo soy un gran fan de los cómics de ‘Fanhunter’. Yo peregriné a Akira Cómics cuando vino él de Barcelona y tengo colgados en mi casa unos cuantos originales de ‘Fanhunter’, pero cuando escribí ‘Orígenes secretos’ siempre pensaba más en el cine de Kevin Smith, en ‘Mallrats’ por ejemplo, esa clase de ficciones, pero por supuesto que ‘Fanhunter’ me parece un referente maravilloso. Creo que está muy bien ese humor ultrareferencial porque ‘Fanhunter’ era algo que solamente se vendía en tiendas de cómics para los comiqueros, algo como muy diseñado para nosotros y la disfrutábamos muchísimo.

A mí dirigiendo me ha pasado que mi manera de entender el personaje de Jorge Elías. No sé si recuerdas la película de ‘El último gran héroe’ cuando se mete el chaval en la película, para mí imagínate que Jorge Elías se ha metido en ‘Seven’. Una de las dudas que tenían los actores era el tono y aquí era que ellos están en una investigación súper seria, en un thriller, y tú estás aquí haciendo tu peli, eres como un elemento disruptor, como si no se estuviera dando cuenta de que hay un cadáver ahí. Ese es un poco el juego que yo quería plantear, es un personaje que no deja que la realidad le afecte, aunque luego sufra bastante la relación con su padre es su auténtico motor.

El reparto y el cine de superhéroes

¿Qué te hizo decantarte por los actores protagonistas, en especial Brays Efe, que tú mismo dices que Jorge Elías es un reflejo de ti mismo?

Brays fue una cosa personal desde hace ya mucho tiempo. En primer lugar, porque creo que tiene una vis cómica importante y yo quería mantener muchos aspectos de la película muy anclados en la realidad, pero también que Jorge Elías tenía que introducir el humor. Además, no lo voy a negar, sus hechuras me representaban mucho. Yo quería que fuera una persona en la que me viera representado incluso físicamente. Hubo varios momentos en el proceso de casting que me dijeron que fuera más o menos gordito no era importante, pero yo como persona grande, por decirlo de una forma sutil, me parecía importantísimo. Esta película la hago yo y soy yo, quiero verme reflejado.

Y es que no me veo reflejado en la mayoría de películas. Hay una cosa que se suele repetir hasta la saciedad y la gente cree que por eso se va a convertir en verdad, y es el hecho de que se representa a los lectores de cómic como gorditos y barbudos. En realidad está el friki de la tienda de cómics de ‘Los Simpson’ y se acaban los ejemplos, porque los frikis de Kevin Smith son gente delgadita y follable. Los de ‘The Big Bang Theory’ para qué te voy a contar, etc. Es un cliché que encima es mentira. Yo quise entrar en mi película siendo lo más parecido a mí mismo que pudiera.

¿Cuáles son tus superhéroes favoritos y cuáles han sido tu principal inspiración para ‘Orígenes secretos’?

A la hora de construir la película, Batman a muerte. Ojalá ‘Orígenes secretos’ sea como la primera piedra para que se pueda hacer cine de superhéroes en España en serio y en la siguiente podamos hacer cosas con poderes. Yo evidentemente sabía los problemas que tenía para hacer a un tío con capa a secas, y por eso el referente máximo para esta película ha sido Batman y su leyenda, pero mi superhéroe favorito es el Capitán América. Y ojo, el Capitán América cuando no era mainstream, yo era fan suyo en los 90, cuando me decían en colegio que eso era de fachas, y yo tenía que explicarles que luchó en la Guerra de Vietnam, que cuando ocurrió lo del Watergate se quitó la bandera… y les daba lo mismo. Ahora con las películas no me hace falta hacer pedagogía, todo el mundo es del Capitán América.

En Netflix y no en cines

Inicialmente estaba previsto que ‘Orígenes secretos’ se viera en cines y finalmente se estrena directamente en Netflix, ¿te hubiera gustado que se viera antes en pantalla grande?

Yo soy muy cinéfilo, en el sentido de que voy todas las semanas. Yo voy ahí con mi tanque de palomitas y mi Coca Cola XXL, y eso no me lo quita nadie. De hecho, desde que los abrieron, ahí estoy como un campeón, y eso que no me lo ponen fácil, que no estrenan casi nada. En ese sentido tengo un montón de razones románticas para haberlo querido, pero todas las razones son eso, porque luego me paro a pensar y para la película Netflix es el hogar ideal, porque la va a ver muchísima más gente. Al estar ahí mucha gente va a clickar, y yo sé que es una película que si ven 20 minutos, la van a ver entera.