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'El viaje de Chihiro' tendrá un live action muy especial. La obra maestra de Hayao Miyazaki prepara su gira mundial, y promete ser un espectáculo arrollador

Studio Ghibli ha entrado en una nueva era para llevar sus películas de anime a otro nivel

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Mariló Delgado

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Hace unas semanas Studio Ghibli dio un paso histórico para entrar a lo grande en una nueva era. Entre otros muchos cambios, nombró a un veterano de Nippon TV como nuevo gran responsable del estudio para seguir ampliando sus horizontes.

Ya en los últimos años en Ghibli habían ido expandiéndose a nivel internacional, y la obra de teatro de 'Mi vecino Totoro' había sido un éxito monumental que abrió la puerta a más proyectos similares. Y ahora le toca el turno a otro clásico de Hayao Miyazaki, que además va tener su propio tour mundial.

Volvemos a los escenarios

'El viaje de Chihiro' ya tuvo una exitosísima adaptación a obra de teatro que se pudo ver en Tokio en 2022, y que luego incluso tuvo una versión grabada que se lanzó internacionalmente en streaming. La obra de teatro después saltó temporalmente a a Londres, y como informan desde Variety ahora prepara su regreso a lo grande. 

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La obra de teatro de 'El viaje de Chihiro' empezará una gira internacional este mismo diciembre con representaciones en Taipei, Taiwán, y a partir de marzo de 2027 se podrá ver en Tokio. Después Chihiro viajará a Toronto, donde la obra se quedará entre mayo y agosto de 2027, y a Los Ángeles, donde estará entre septiembre y octubre de 2027.

Para concluir el tour, 'El viaje de Chihiro' volverá a representarse en Londres entre marzo y julio de 2028. Es una pena que la gira mundial de la obra de teatro sea tan limitada, pero por lo menos tenemos presencia y representaciones en varios continentes (y desde España podemos ir planeando la escapadita a Londres para no perdérnosla).

El Viaje De Chihiro

La producción original de 2024 llegó a reunir a más de 300.000 fans, que agotaron las entradas durante las 17 semanas que estuvo en los escenarios de Londres. La obra de 'El viaje de Chihiro' llegó a ser nominada a cuatro premios Olivier y es un espectáculo arrollador con dirección de John Caird y una orquesta en directo que interpreta la banda sonora de Joe Hisaishi. 

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