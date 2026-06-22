Hoy en Prime Video, un matrimonio en crisis dispuesto a matarse mutuamente en una película llena de giros y humor negro

Muchas veces las películas de crisis matrimoniales o divorcios están mucho más interesadas en los clímax y estallidos emocionales que en indagar de verdad a qué proceso de desintegración conduce a esta separación entre personas que se veían juntas para la eternidad. Es por ello que, a veces, se agradece cierta honestidad en quien decide hacer todo un proyecto en torno a la ruptura.

Porque de algo tan devastador emocionalmente se puede extraer mucho, o incluso hacer un entretenimiento bastante movidito, como puede ser toda una comedia negra en torno al tema. Una película noruega se lo planteó en 2021 y, años después, en Estados Unidos se ha hecho un remake con ‘Por encima de tu cadáver’ (’Over Your Dead Body’)

No pises los cuerpos

Estrenada directamente en España en streaming a través de Amazon Prime Video, este cruce de comedia y thriller de terror loco cuenta con Jason Segel y Samara Weaving para ser la pareja protagonista. Una propuesta llena de giros sorpresa además de humor negro que, por desgracia, podría haber dado más de sí.

Un director de cine se prepara para pasar un fin de semana en una cabaña apartada junto a su esposa actriz, con la que tiene una crisis matrimonial importante. Tanto, que el viaje es su futura tapadera, ya que planea asesinarla durante el viaje. Ya no es sólo que no sospeche que su mujer tenga la misma intención, sino que otros sucesos inesperados se darán que trastocarán sus planes.

Abordada por Jorma Taccone en la dirección, haciendo esta vez un esfuerzo como cineasta alejado del conjunto cómico de The Lonely Island, la película se mueve en molde muy contemporáneo de mezcla de comedia y terror o thriller. Una manera también de aprovechar una corriente de cómicos pasándose a ser nuevas voces del terror que está funcionando mucho últimamente.

‘Por encima de tu cadáver’: muriendo de sorpresas

Pero Taccone no juega mucho en esos extremos, acentuando al final una parte cómica que acaba funcionando mejor en las primeras parte de la historia, donde la mala leche indaga bien en las fracturas matrimoniales. Llegada a cierta parte apuesta por retorcerse en una serie de giros que llevan la propuesta a algo más gore y descerebrado.

Tampoco es especialmente lúcida en esa parte más macabra o jaranosa, perdiendo bastante pulso de lo que se trataba de contar y al final quedando muy descompensada. Es una pena, porque desaprovecha a dos actores bastante inspirados así como a unas apariciones especiales que se disfrutan mucho cuando aparecen en pantalla.

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