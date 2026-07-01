Sony borrará más de 500 películas de la PlayStation Store, demostrando la importancia del formato físico mientras pone otro clavo en su ataúd

Desde que el streaming —y, en menor medida, la venta digital— se impuso como el modelo principal del consumo de cine en el ámbito doméstico, los defensores del formato físico han estado avisando sobre los peligros de confiar en los catálogos efímeros almacenados en la nube a la hora de preservar "nuestras" colecciones de películas. Y ojo, porque si la palabra "nuestras" aparece entrecomillada es porque, en el fondo, no nos pertenecen.

Compras efímeras

Si estamos hablando de esto es porque tenemos una nueva polémica encima relacionada, en este caso, con los servicios de PlayStation Store. La gente de Sony ha anunciado recientemente que el próximo 1 de septiembre eliminará de sus servidores más de 500 producciones de la compañía Studio Canal que se podían comprar a través de su servicio debido a uno de esos ceses en los acuerdos de licencias tan habituales en la industria.

Esto no debería suponer mayor problema de no ser porque la pérdida de derechos de distribución y la consiguiente eliminación de esos largometrajes se traducirá en la desaparición permanente de los mismos de las cuentas de PlayStation de los usuarios que los hayan adquirido previamente. Sin duda, un auténtico despropósito que nos recuerda que, lo que muchos servicios catalogan como "compras" no dejan de ser una suerte de cesión temporal del producto por el que se ha hecho el desembolso.

Por el momento, Sony ha anunciado que no se realizará ningún tipo de reembolso o compensación a los afectados por la medida, alimentando el recelo de una comunidad que esta semana ha recibido otro mazazo relacionado de forma tangencial tras conocer que la edición física del esperadísimo 'Grand Theft Auto VI' no será tan física, ya que la caja no incluirá el típico disco, sino un código de descarga. Otro alquiler temporal absurdamente caro.

Pero cuidado, porque esto no es todo. Mientras escribía estas líneas me he encontrado con un comunicado oficial de Sony en la web de PlayStation en el que comunican que en enero de 2028 se detendrá de forma oficial la producción de discos para nuevos juegos de sus consolas. Un auténtico mazazo que parece poner un nuevo clavo en el ataúd para el formato físico.

Regresando al cine, más allá de lo relacionado estrictamente con las compras, los bailes de licencias y las desapariciones súbitas de títulos en los catálogos de diferentes plataformas de streaming están a la orden del día. No es raro que un largo vaya entrando y saliendo de Netflix, Prime Video o HBO Max periódicamente entre renovaciones de derechos y paquetes de contenido vendidos al peso.

Es por esto que, en la era de lo digital, una buena estantería abarrotada de Blu-rays y DVDs es lo único que podemos tener asegurado.

Si quieres ver todos los títulos de Studio Canal que se verán afectados, y que incluyen esas obras maestras que son 'Paddington' y 'Paddington 2', puedes hacerlo en esta lista publicada por Sony.

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