Timothée Chalamet y Selena Gómez se enamoran en el encantador tráiler de 'Not Alone', la nueva película del estudio de los 'Minions'

La gente de Illumination Entertainment no está dispuesta a ceder un milímetro de terreno a la competencia y, cuando aún no ha estrenado su esperada —y sorprendentemente bien recibida— 'Minions & Monsters' acaba de presentar a la galería su próximo largometraje con un tráiler que, sin ser especialmente fan de la obra del estudio hasta la fecha, me ha parecido rematadamente encantador hasta el punto de hacerme marcar su fecha de estreno en mi calendario.

Amor alienígena

El título en cuestión, cuyo avance puedes ver sobre estas líneas, se titula 'Not Alone' y, en un par de minutos al ritmo de la eterna 'Space Oddity' de David Bowie —lo cual es hacer un poco de trampa, todo sea dicho—, pone sobre la mesa un cóctel de comedia romántica y ciencia ficción con el acabado visual marca de la casa Illumination y con un dúo de personajes con madera para robar corazones.

Puede que el mayor reclamo del proyecto sea su reparto, que marca el debut en la animación de Timothée Chalamet, a quien une con Selena Gómez, Rob Brydon, Diane Morgan —nuestra adorada Philomena Cunk— y Jame Demetriou. Por otra parte, el quinteto has estado bajo las órdenes del director Eric Guillon, codirector de la tercera parte de 'Gru' y responsable de los diseños de los Minions y del mencionado 'Villano favorito', lo cual aporta un plus de confianza sobre el proyecto.

Respecto a la historia de 'Not Alone', que estará codirigida por Claire Dodgson y Jonathan Del Val —que no Juan—, su reveladora sinopsis oficial —mucho más extensa de lo habitual en estos casos—, reza tal que así:

En su primer largometraje de animación, Timothée Chalamet interpreta a Joe; un mecánico de cohetes introvertido que lleva una vida tranquila y solitaria. Junto a Chalamet, Selena Gomez interpreta a Fran, una brillante astrobotánica que está desarrollando el primer cohete del mundo propulsado por plantas.

Cuando Joe y Fran se ven obligados a trabajar juntos para preparar el lanzamiento inaugural de este revolucionario cohete, saltan chispas de inmediato, pero ninguno de los dos es especialmente hábil en el amor.

La vida se complica aún más cuando tres extraterrestres —pequeños, revoltosos y adorables— se refugian en la casa de Joe. Dunk, Welly y Shirm están huyendo por el espacio de un agente de la ley celoso pero inepto llamado Zandro. Los extraterrestres deciden que el cohete de Fran podría ser su medio para volver a casa a salvo.

Por el momento no tenemos fecha de estreno confirmada para una 'Not Alone' que llegará a salas de cine estadounidenses a lo largo del mes de abril de 2027.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026