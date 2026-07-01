Netflix censura 'Torrente presidente' de forma ridícula. Esta es la escena que ha cambiado en la película de Santiago Segura

El pasado viernes 26 de junio llegó a Netflix 'Torrente presidente' y rápidamente se convirtió en un nuevo exitazo para la plataforma. Es cierto que ya lo había petado en cines, por lo que nadie esperaba otra cosa, pero la versión de la película que ha estrenado Netflix llega con una desafortunada sorpresa: hay una escena censurada.
Hay que ir al minuto 42 de 'Torrente presidente' para ver el momento en el que el personaje interpretado por Segura admite ante varios miembros de NOX que no han utilizado la inteligencia artificial para crear una foto en la que aparece "con una travesti y dos prostitutas". Eso sí, todavía habrá que esperar hasta la escena siguiente para que los espectadores pueda ver la imagen en cuestión.
Nadie explica nada al respecto
Como podéis ver más arriba, se han utilizado dos emojis para censurar lo que sí pudo verse en cines, incluyendo el desnudo frontal del personaje de Segura. Tampoco es que fuera un momento especialmente memorable -hay quien ve algo muy divertido en este gag visual, pero no es mi caso-, pero actuar de esta forma resulta sencillamente incomprensible.
Desde Netflix no se han pronunciado al respecto, pues tampoco está del todo claro si esto es algo aprobado por el propio Segura o no. ¿Quizá un intento de ser más accesible para el público infantil? Teniendo en cuenta todo lo que sucede en la película, la verdad es que esto tampoco es un cambio especialmente relevante en esa dirección...
Ahora habrá que ver si la polémica que ha surgido por este cambio va a llegar a que se recupere la versión que vimos en cines. Al menos una explicación al respecto sí que estaría bien, principalmente por saber el motivo que ha llevado a tomar una decisión que ahora mismo suena más a censura que cualquier otra cosa.
'Torrente presidente' es actualmente la película número 1 de Netflix en España, y lo más probable es que vaya a seguir durante mucho tiempo en lo más alto de la plataforma.
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