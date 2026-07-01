Netflix acaba de estrenar una de las series de ciencia ficción más importantes de los últimos 20 años. La temporada 1 hizo historia de la televisión

Netflix estrena más series de televisión que cualquier otro servicio de streaming, pero en la plataforma son conscientes de que necesitan más que eso para mantener el interés de sus clientes. Por ello, recuperan de forma regular títulos ajenos, algunos más recientes que otros. Hoy ha sido el turno de 'Héroes', una de las series de ciencia ficción más importantes de los últimos 20 años.

Lanzada en 2006, todavía recuerdo el enorme fenómeno en el que llegó a convertirse durante su primera temporada. La frase "Salva a la animadora, salva el mundo" era una constante entre los fans de las series de televisión, pero sus reclamos iban mucho más allá de eso, desde un villano tan estimulante como el Sylar de Zachary Quinto hasta lo simpático que nos caía a todos el Hiro Nakamura interpretado por Masi Oka.

Un fenómeno que se hundió demasiado rápido

De hecho, el año de su estreno arrasó hasta el punto de promediar casi 14 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, una cifra muy similar a la que consiguió ese año otro fenómeno histórico como el de 'Perdidos'. Es cierto que esta última ya estaba en su tercera temporada y que su seguimiento se había empezado a resentir -las dos anteriores rondaron los 19 millones-, pero seguían siendo datos buenísimos.

Eso sí, lo cierto es que la serie tocó techo con 'Cinco años perdidos', el episodio 20 de su primera entrega, y luego ya nunca volvió a ser la misma. Es posible que algo afectase la huelga de guionistas que obligó a que la temporada 2 fuese bastante más corta, pero lo cierto es que ya entonces empezó a dar la sensación de que el equipo liderado por Tim Kring se estaba quedando sin ideas.

Eso no pasó desapercibido para el público, lo que llevó a que la serie empezase a perder seguimiento, lo que llevó a su cancelación tras cuatro temporadas. Poco importó que Kring tuviese mucha confianza en seguir adelante con ella -y hasta el actor Greg Grunberg prometió que iba a haberla-, ya que NBC decidió que no le compensaba hacerlo.

No obstante, eso no supuso la muerte definitiva de este universo de ciencia ficción, ya que en 2015 se presentó 'Héroes Reborn' con un reparto plenamente renovado -aunque sí que hubo apariciones especiales de varios viejos conocidos-, ya que el propio Kring dijo que funcionaba más como "una temporada 10 que una temporada 5".

'Héroes Reborn' no gustó demasiado y tampoco funcionó en audiencias, por lo que fue cancelada sin contemplaciones. Además, Netflix tampoco ha querido recuperarla, aunque no conviene destacar que lo haga si 'Héroes' consigue una segunda vida y arrasa en la plataforma.

Si no ssis suscriptores de Netflix, también tenéis disponible las cuatro temporadas de 'Héroes' en SkyShowtime.

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