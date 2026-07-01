'La leyenda de Vox Machina' tiene confundidos a los fans, pero el máximo responsable de Critical Role quiere aclarar las cosas: "La gente tiene una idea equivocada"

En junio regresó a Amazon Prime Video 'La leyenda de Vox Machina' con su cuarta temporada, con la serie de fantasía entrando en la recta final. Ahora bien, con el desenlace de la serie tan cerca, que llegará con su quinta temporada, Travis Willingham quiere aprovechar para aclarar algún que otro malentendido.

Yo me lo guiso, yo me lo como

Travis Willingham, el CEO de Critical Role y Laura Bailey, co-fundadora y productora ejecutiva, se dejaron caer por Fireside Chat para hablar del proceso creativo de la serie animada. Y una de las preguntas recurrentes por parte de los fans de 'La leyenda de Vox Machina' es cuántas veces se han tenido que plantar frente a Amazon Prime Video para poder hacer la serie a su gusto.

Así que para Willingham ya iba siendo hora de aclarar las cosas definitivamente sobre quién está al mando de las series basadas en 'Critical Role'. Y es que el actor de voz y productor quiere dejar las cosas claras: es obra del equipo, y no de Amazon.

"Creo que la gente tiene una idea equivocada. Nosotros estamos haciendo la serie, somos nosotros", sentenció Willingham. "No es un grupo de guionistas que están cogiendo lo que hicimos y diciendo... Ah, esto es bueno. Nosotros estamos ahí, sacando todo a la luz, incluyendo sorpresas, añadiendo cosas, puliendo detalles... Todo eso".

Así que si 'La leyenda de Vox Machina' ha cambiado algún que otro detalle frente a la emisión original de las partidas de 'Critical Role', no ha sido por intervención forzosa de Amazon, sino porque los mismos creadores de la serie así lo han decidido. Willingham aseguró que desde Critical Role, como compañía, han estado haciéndose cargo de la historia, y que en la plataforma han estado a bordo con todas sus ideas desde el primer momento.

Aunque bueno, Bailey sí que admite que hubo una cosa por la que tuvo que luchar: la inclusión de Trinket, el oso que acompaña a su personaje, Vex. En Timouse no estaban muy por la labor de estar incluyéndole en cada escena e intentaron dejarle fuera todo lo posible porque animar un oso acorazado no es precisamente fácil, pero Bailey consiguió que Trinket tuviera algún que otro momento para chupar cámara.

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