La última gran película de acción de Arnold Schwarzenegger, una épica aventura histórica de Mel Gibson y más. 11 Estrenos imprescindibles de cine en casa de junio de 2026

El mes está a punto de llegar a su final, pero en Espinof no vamos a permitir que eso suceda sin hacer nuestro repaso a los estrenos imprescindibles de cine en casa de junio de 2026. Esta vez la selección incluye 11 películas -y varias menciones menciones especiales-, pues había mucha tela que cortar.

Antes de entrar en materia, os recuerdo que el estupendo steelbook de 'Una batalla tras otra' se queda fuera porque ya hice un análisis individual del mismo. Sin más que añadir, vamos allá con las elegidas.

'Como un espejo' en blu-ray

Un clásico incontestable hasta ahora inédito en alta definición en España con el que A Contracorriente Films mantiene su apuesta por el cine de Ingmar Bergman. En esta ocasión va acompañado de una estimulante introducción a cargo de Ariadna Vidal y un libreto con textos de Ángel Sala, el director del Festival de Sitges. Por 21,95 euros será vuestra.

Y me gustaría destacar que A Contracorriente Films también lanza una edición gemela de 'Sonata de otoño' -aunque allí la introducción corre a cargo de Salvador Llopart y el libreto lleva la firma de Ramón Alfonso-, que ya tuvo edición previa de Vértice, descatalogada hace años. Os costará 18,99 euros, pues tiene un pequeño descuento pese a que acaba de lanzarse a la venta.

'Ejecutor' en UHD

Arnold Schwarzenegger protagonizó varias películas de acción icónicas durante los años 80, lo cual dejó en segundo plano a otras producciones como 'Ejecutor', la cual acabó siendo el principal referente para McBain, el tronchante personaje de 'Los Simpson'. Ahora Divisa nos da la oportunidad de recuperarla en una edición en 4K. Además, se incluye un documental sobre el actor hecho cuando aún era Gobernador de California que explora la evolución de su carrera y cuenta con reflexiones de varios directores con los que ha colaborado. Os costará 26,99 euros

'El Patriota', steelbook

Esta épica película histórica de aventuras ya tuvo una edición anterior en UHD, pero en Sony han tirado la casa por la ventana y no se han conformado con una nueva autoría. En lugar de eso se incluye Dolby Vision, lo que se traduce en una notable mejora en la calidad de imagen, y que además incluye ambos montajes de la película en 4K. Los extras sí que son los mismos ya existentes. Sale a la venta a un precio de 29,95 euros y ya está agotada en la mayoría de comercios, por lo que no esperéis mucho si queréis este steelbook.

'Eraser', edición coleccionista en UHD

Reconozco que me sorprende un poco que esta entretenida película de acción e Arnold Schwarzenegger haya recibido este tratamiento de auténtico lujo por parte de Warner. Y es que en su momento fue bien, pero sin grandes alardes, pero ahora llega en una edición muy trabajada tanto en la presentación -un steelbook bien protegido por una funda rígida de cartón- como en el contenido -varios extras retrospectivos creados para la ocasión y multitud de añadidos físicos-. Por ponerle una pega -pues además se ve y se oye de maravilla-, ojalá el diseño del póster original en cines con Arnold cargando con dos armas enormes se hubiese utilizado para el steelbook o al menos la funda. Os costará 59,95 euros

'Hoppers, steelbook

La última película de Pixar es divertidísima, pero lo cierto es que cines tampoco arrasó precisamente. Ahora tiene una nueva oportunidad para lucirse con una edición en caja metálica donde lo único que se echa en pega es la negativa de Disney a lanzar los títulos del estudio en 4K en nuestro país. Además, la selección de extras se queda un poquito escasa, pero esos casi 20 minutos de escenas eliminadas que se incluyen son fundamentales si disfrutaste con 'Hoppers'. Por 25,99 euros la tendréis en vuestra colección.

¡La Novia!', steelbook

El segundo largometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal es una relectura de la historia de Frankenstein que también bebe de la mítica película 'La novia de Frankenstein'. Tan atrevida como desigual, ahora llega en una edición en caja metálica con una sobresaliente calidad de imagen y sonido. En cambio, los extras saben a poca cosa, pues hubiese preferido un Cómo se hizo más extenso y en condiciones que las cuatro piezas breves que incluye. Os costará 34,95 euros

'Little Amélie', edición coleccionista

Una de las grandes películas animadas, algo que ya fue reconocido con una nominación al Óscar, llega en una edición coleccionista en blu-ray -actualmente no hay ninguna edición en UHD en el mundo- que incluye un segundo disco con extras y el disco con la banda sonora. Sin olvidarnos de varios añadidos físicos y una elegante presentación en digipack. Os costará 39,99 euros

'Memento', edición coleccionista

Con 'Memento' ha sucedido algo realmente extraordinario, ya que se trata de la primera edición mundial en 4K de la película de Christopher Nolan. Además, Selecta Visión ha recuperado una buena cantidad de extras, tanto físicos como audiovisuales, para redondearla. Os costará 59,99 euros

'Notting Hill' en UHD

Una de las comedias románticas más emblemáticas de los años 90 regresa ahora en 4K para que uno disfrute al máximo con esta historia de amor entre Julia Roberts dando a una especie de versión de sí misma y un Hugh Grant derrochando encanto -aunque siendo justos, el que se roba la película es Rhys Ifans-. Muy buena calidad visual y sonora sin llegar a ser de referencia, pero ningún extra nuevo, simplemente se mantienen los ya presentes en la anterior edición en blu-ray. Por 21,95 euros puede ser vuestra.

'Scream 7', steelbook

Hay que ser justos y señalar que es la peor película de la saga, dándose la extraña coincidencia de que también ha sido la más taquillera con mucha diferencia. Y seguro que muchos la quieren en su colección, especialmente ese bonito steelbook que ha lanzado Paramount con la película tanto en 4K como en blu-ray. A eso hay que sumarle cinco extras diferentes, desde una selección de 6 escenas eliminadas que no aportan gran cosa -especialmente la primera- y donde se echa en falta esa escena postcréditos que se rodó y acabó eliminándose, hasta un cómo se hizo de algo más de 20 minutos donde ojalá hubiesen hablado algo de la primera iteración del proyecto antes de todo el escándalo con Melissa Barrera. ¿Su precio? 34,99 euros

'Te van a matar' en UHD

Una de las grandes sorpresas de lo que llevamos de año es esta entretenidísima película que mezcla comedia y terror con el que Kirill Sokolov demuestra que es un director muy a tener en cuenta. Con un estilo que recuerda en parte a Quentin Tarantino, es un pasatiempo de primera que ahora llega en 4K con una gran calidad audiovisual. Y con una reducida pero interesante selección de contenidos adicionales entre los que destaca el 'Diario del director' que permite entender mejor todo el proceso por el que la película luce así. Os costará 26,95 euros

Menciones especiales: steelbooks de Steven Spielberg, 'A pleno sol' y steelbook de '2013: Rescate en L.A.'

Universal ha dado una grata sorpresa a los coleccionistas más exigentes, pues ha recuperado cuatro de las películas más emblemáticas de la filmografía de Steven Spielberg en cuatro estupendas ediciones en caja metálica que recuperan los carteles originales. Además, esa franja negra adicional permite incluir un pequeño relieve que aporta otro toque de distinción añadida.

Eso sí, los discos incluidos son los mismos ya comercializados en su momento, aunque siempre con la versión más reciente, por lo que en el caso de 'Tiburón' también se incluye ese tercer disco con un reciente documental que resulta imprescindible para cualquier amante del séptimo arte.

Sí es verdad que resulta una pena que no se haya lanzado el mismo pack puesto a la venta en Estados Unidos que incluye estos cuatro steelbooks y otros cuatro más de otras compañías, pero a estas alturas quizá sea mejor dar la opción de poder elegir de forma individual. Además, todos ellos salen al mismo precio de 29,95 euros.

Ya hubo hace unos años otra edición en blu-ray de este clásico del cine de suspense, pero con una procedencia bastante dudosa. Ahora llega una edición totalmente legal que parte de una restauración en 4K que además ofrece más de una hora de extras, entre los que destaca un minucioso documental sobre su director René Clement de más de una hora de duración. Será vuestra por 17,99 euros

La segunda y última aventura de Kurt Russell como Snake Plissken ya se había lanzado en UHD hace unos años, pero Paramount aprovecha ahora el 30 aniversario de su estreno original en cines para relanzar con una preciosa edición en caja metálica esta película dirigida por John Carpenter. Eso sí, sin cambios en el contenido, por lo que sigue inédita en blu-ray en España. Os costará 32,99 euros

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