La mejor película del último año regresa con su versión definitiva meses después de fracasar injustamente en cines

Algo que siempre he tenido claro es que cualquier opinión sobre una película está marcada por la subjetividad, por lo que resulta imposible determinar de forma innegable qué títulos están por encima de otros. Sin embargo, los Óscar son un buen baremo para ello y la película considerada por la Academia como la mejor del último año es 'Una batalla tras otra'.

Por desgracia, la primera colaboración entre Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio no tuvo el éxito esperado en taquilla, algo que en buena medida se debe a su abultado presupuesto de 130 millones de dólares, a los que hay que sumar otros 70 en la campaña de marketing. Y es que una película de estas características recaude 213 millones es muy meritorio, pero no tanto con ese coste.

Lo cierto es que 'Una batalla tras otra' ya se lanzó en formato físico hace unos meses, pero ahora llega una edición limitada en caja metálica que además incluye un disco exclusivo de extras que Anderson ha querido cuidar lo máximo posible. Es por ello que este steelbook sale este miércoles 24 de junio de 2026 a la venta con un precio recomendado de 39,95 euros. Gracias a Arvi hemos tenido ya acceso al mismo y a continuación os damos todas las claves sobre el mismo.

El steelbook

Paul Thomas Anderson ya sorprendió con un diseño bastante peculiar para la edición en caja metálica de 'Boogie Nights' y ahora ha vuelto a hacerlo con el de 'Una batalla tras otra'. Para la ocasión se ha optado por dos imágenes hermanadas centradas en los personajes interpretados por Teyana Taylor en la parte delantera y Chase Infiniti en la trasera.

Es cierto que la imagen de Taylor ya fue utilizada para uno de los carteles promocionales de la película, pero personalmente prefiero los que sirvieron como base para las ediciones sencillas en blu-ray y UHD comercializadas hace unos meses por Warner.

Unas pocas imágenes para que podáis ver en más detalle el diseño exterior.

Para la parte interior se ha elegido una imagen de los personajes de Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro. Un buen contraste entre interior y exterior que también refleja a su manera lo peculiar que es 'Una batalla tras otra'.

Por último, el diseño de los discos es quizá demasiado sencillo, pero se agradece que sea fácil identificarlos al usarse un color diferente para cada uno y que además estén serigrafiados con el título en español.

Los contenidos adicionales

El plato fuerte de esta edición era tanto la presentación en caja metálica como un disco exclusivo de extras que Anderson no pudo tener listo en su momento. Eso sí, Warner anunció con antelación de que iba a lanzarse para que quien quisiera se pudiera esperar.

La mala noticia es que los extras no son muy numerosos, pero la buena es que se nota un tremendo mimo detrás de los mismos -todos ellos han sido rodados, montados y finalizados en 16 mm en lugar de usar el vídeo- para que realmente sean un gran complemento a su visionado en casa. El plato fuerte es 'Learning, studying... always perfectying' (52:51), un extenso cómo se hizo que esquiva casi por completo las declaraciones a cámara -sí hay un pequeño momento dedicado al formato VistaVision- para centrarse en captar cómo se prepara todo en el set, sumergiendo así al espectador en el día a día del rodaje de la mano del director Jacob "Kuba" Bojsza.

Ese trabajo de inmersión se complementa con 'Pruebas de cámara, iluminación y vestuario' (6:12) y 'Prueba de cámara de Chase Infiniti' (11:20), cuyos títulos ya representan muy bien lo que podéis esperar de ellos. Por mi parte, el segundo, centrado de forma total en Infiniti, me resultó más atractivo.

En lo referente a extras más tradicionales destaca 'Las salas de montaje' (7:51), en el que Andrew Blustain, ayudante de montaje, y Jim Hall, montador de negativo, hacen un repaso breve pero exquisito al trabajo de montaje y el uso de celuloide, algo que hace no tanto parecía que iba a extinguirse por completo en Hollywood.

Por su parte, 'Noche de estreno en The Vista' es quizá el más irrelevante, dándose demasiado espacio a la gran impaciencia de algunos fans por verla el día del estreno. Más curioso resulta ver el trabajo previo con las bobinas para asegurarse de que todo vaya a ir bien.

Además, este steelbook también incluye un libreto de 24 páginas con imágenes del rodaje em blanco y negro. Una adición curiosa pero que, siendo justos, tampoco resulta imprescindible.

En resumidas cuentas

El steelbook de 'Una batalla tras otra' es una edición hecha con mucho mimo en la que sin duda se habría agradecido un audiocomentario con la participación de Leonardo DiCaprio, pero ese disco exclusivo de extras merece mucho la pena y resulta imprescindible para cualquier amante de los contenidos adicionales que disfrutase con 'Una batalla tras otra'.

Sí es verdad que esa subida de precio hasta los 39,95 euros quizá resulte un poco exagerada, pero todo apunta a que esta es la edición definitiva de la película. Y es tan buena que bien merece hacer ese pequeño esfuerzo económico.

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