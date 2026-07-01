Netflix no se conforma con 'One Piece' y 'Solo Leveling'. Ya tiene en marcha una serie en acción real de 'Persona' para adaptar la saga de videojuegos

Netflix tiene un idilio con las adaptaciones de anime y videojuegos. Ya ha encontrado oro con los live actions de 'One Piece' y 'Avatar: La leyenda de Aang' y la futura 'Solo Leveling', o las series de videojuegos como 'Cyberpunk: Edgerunners' y 'Arcane'... Así que ahora parece que toca combinar los dos filones.

Una colaboración de aúpa

Como reportan desde Variety, Netflix está desarrollando una serie en acción real basada en la saga de videojuegos 'Persona'. El proyecto viene además tirando de pesos pesados, con Christopher Monfette, guionista y productor de 'Star Trek: Picard' y '12 monos', como showrunner.

La serie de 'Persona' sería una colaboración estrecha entre Netflix, 21 Laps, Story Kitchen y SEGA, con Toru Nakahara como productor ejecutivo. Por el momento no se han dado más datos sobre el proyecto, aunque por el momento tiene todos los elementos para funcionar en Netflix: 21 Laps se encargó de producir 'Stranger Things', una de las grandes niñas bonitas de Netflix, mientras que en Story Kitchen están especializados en adaptaciones de videojuegos, como 'Sonic' y 'Tomb Raider'.

Ya por sí misma, 'Persona' es una franquicia tremendamente jugosa, con seis juegos ya lanzados y uno más en camino, además de numerosos spin-offs, adaptaciones a anime y manga. La trama varía dependiendo del juego, aunque suele centrarse en el día a día de estudiantes de instituto y sus relaciones mientras se enfrentan a todo tipo de amenazas sobrenaturales.

Queda por ver si el live action de Netflix se centraría en adaptar uno de los juegos de la saga, o si nos daría una historia completamente original inspirada en 'Persona'... Que quizás sería lo más apropiado para dar más libertad a los creadores sin levantar la ira de los fans por la falta de fidelidad frente a los juegos.

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