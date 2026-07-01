Tras la marcha de su creador, 'Rancho Dutton' tiene nuevo showrunner para su temporada 2. Y viene de 'SEAL Team'

En lo que estamos en vísperas del final de la temporada 1 (este viernes en América y la semana que viene aquí en SkyShowtime), el spin-off con mayor espíritu de 'Yellowstone' ya está en plena marcha para su temporada 2. Y de las primeras cosas que había en la lista era el conseguir un nuevo showrunner. Y este viene de 'SEAL Team'.

Desde Paramount han anunciado que Benjamin Cavell será el nuevo showrunner de 'Rancho Dutton'. El guionista sustituirá en el cargo al cocreador de la serie Chad Feehan, quien abandonó la serie el pasado abril, prácticamente unas semanas antes de su estreno.

Normalidad en el rancho

«Los showrunners cambian todo el tiempo», reaccionaba Cole Hauser a propósito de la salida de Feehan. Y es que los protagonistas le dan normalidad absoluta a estos cambios de timonel en la franquicia con la que llevan trabajando una década.

El nuevo tiene una amplia experiencia como guionista en series como 'Justified' y ha desarrollado nada menos que dos adaptaciones de Stephen King: 'The Stand' y, más recientemente, 'El instituto'. Sin embargo, su trabajo más extenso (y quizás el más popular) es el de creador de 'SEAL Team', la serie de acción protagonizada por David Boreanaz.

Ahora llega a 'Rancho Dutton' que, recordemos, narra el nuevo comienzo de Rip y Beth en Texas. Junto a Kelly Reilly y Cole Hauser, la serie contó en su reparto con Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, Ed Harris y Annette Bening.

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