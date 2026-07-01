Cuando abraza su oscuridad, 'Supergirl' es la gran película que nos prometió al principio. Por eso me da tanta rabia que no logre mantener ese tono hasta el final

Después del éxito de 'Superman', el nuevo Universo DC de James Gunn sigue su camino con 'Supergirl', una película que intenta marcar distancias con la anterior desde el primer minuto. Craig Gillespie apuesta por una Kara Zor-El mucho más impulsiva, rebelde y emocionalmente rota que Clark Kent, y construye una aventura espacial con un tono más áspero y una protagonista que parece huir constantemente de sí misma.

La intención de diferenciar a ambos personajes funciona durante buena parte del metraje, pero la película acaba tropezando con una contradicción que acaba siendo difícil de ignorar: que quiere ser el relato más adulto de esta nueva etapa de DC sin atreverse a afrontar del todo las consecuencias de los temas que plantea.

Una gran virtud y un problema

Desde el principio queda claro que esta no es otra historia sobre una superheroína modélica. Kara recorre la galaxia entre peleas, resacas y decisiones impulsivas mientras intenta dejar atrás el trauma de Krypton. Y es precisamente esa personalidad más caótica la que le permite a la película alejarse del optimismo de Superman y encontrar su propia identidad.

El problema aparece cuando el guion introduce elementos más oscuros que nunca termina de desarrollar. El villano Krem y la organización criminal que lidera apuntan hacia temas como la violencia o la explotación de las mujeres, pero la película apenas los utiliza como telón de fondo para aumentar la sensación de peligro, sin llegar a profundizar realmente en ellos.

Y algo parecido sucede con el pasado de Kara. Los flashbacks ambientados en Krypton son, probablemente, lo mejor de toda la película. La destrucción del planeta y los últimos momentos junto a sus padres aportan el peso dramático que necesita el personaje y ofrecen algunas de las escenas más emotivas de toda la película.

Pero incluso esa historia evita explorar algunos de los dilemas morales más interesantes. Las decisiones que tomaron los adultos de Krypton y la responsabilidad detrás de la tragedia apenas reciben atención, como si la película prefiriera sugerir conflictos antes que enfrentarse a ellos de una forma directa.

Es por eso que el resultado acaba siendo una aventura entretenida y visualmente ambiciosa que consigue diferenciar a Supergirl de Superman, pero que nunca termina de decidir lo que quiere ser. Su ambición por ofrecer un relato más oscuro es evidente, pero acaba siendo demasiado prudente y echo de menos que la película alcance esa fuerza dramática que parecía prometer desde la premisa.

En Espinof | El director de 'Supergirl' explica por qué no tiene escena poscréditos. "Hubo un debate, pero al final lo que importó fue el momento con ese personaje"

En Espinof | Las mejores películas de 2026