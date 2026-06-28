El director de 'Supergirl' explica por qué no tiene escena poscréditos. "Hubo un debate, pero al final lo que importó fue el momento con ese personaje"

Parece que no podemos tener un solo verano sin la ola de calor asfixiante de turno —luego dicen que el cambio climático son los padres— ni una película de superhéroes sin su escena poscréditos. Por suerte, en esta vida siempre hay excepciones, pero, desgraciadamente, la que os traigo a continuación no nos va a librar de deshidratarnos y querer permanecer encerrados a oscuras mientras haya luz solar en el exterior.

Si aún no has visto 'Supergirl', puede que te estés preguntando si el largometraje dirigido por Craig Gillespie tiene el típico extra que puso de moda el Universo Cinematográfico de Marvel con 'Iron Man', en la que presentó oficialmente al Nick Furia de Samuel L. Jackson. La versión corta de la respuesta a esta incógnita es que no, pero como el diablo está en los detalles, hay una versión larga que tiene algo más de jugo.

Ojo, que a partir de este momento hay spoilers de 'Supergirl'. Sigue leyendo bajo tu responsabilidad.

La no-poscréditos de Supergirl

El segundo largometraje del DC Universe de James Gunn y Peter Safran cierra su tercer acto una vez Kara logra salvar la vida a Krypto tras vengarse de Krem personalmente —impidiendo que Ruthye perpetrase el asesinato, perdiendo su inocencia por el camino—. Tras ello, la heroína —casi antiheroína— titular regresa a la Tierra para tener una reunión familiar con su primo Superman.

Esto puede verse en una breve escena que funciona como una suerte de segundo anticlímax en el que la Supergirl de Milly Alcock charla con el Hombre de acero de David Corenswet en su piso, dejando caer que ya ha dejado atrás sus días de emborracharse en planetas con el sol rojo y que prefiere dar una oportunidad a su faceta de protectora de la humanidad en Metrópolis. Todo ello mientras Krypto arrasa medio apartamento mientras busca comida, por supuesto.

Si te da la sensación de que este fragmento encaja perfectamente con una escena poscréditos, estás completamente en lo cierto, porque según ha confirmado Gillespie a Polygon, fue concebido como tal. No obstante, el resultado tras el rodaje y el montaje impulsó al cineasta a incluirla dentro del largometraje en sí.

Hubo un debate, pero al final lo que importó de verdad fue la escena con Superman. Tal y como quedó, me pareció que encajaba mejor en la película.

Con este pasaje queda claro que la 'Supergirl' de Alcock, tal y como ya sabíamos, tendrá su papel en la historia de 'Man of Tomorrow', la secuela de la fantástica 'Superman' de 2025 que se centrará en la volátil alianza entre Clark y Lex Luthor para luchar contra el ataque del infame Brainiac. Para ver cuánto peso tendrá en el relato tendremos que esperar hasta el 9 de julio del próximo 2027.

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