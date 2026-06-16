Incels, misoginia e IA generativa. A 10 días de su estreno, 'Supergirl' está siendo el objetivo del machismo en redes sociales

En mes de mayo de 1943, Jerry Siegel y George Roussos publicaron el número 60 de Action Comics, en cuyas páginas se recogía la historia titulada 'Lois Lane: Superwoman'. En ella, la periodista titular queda inconsciente tras ser golpeada por un camión y sueña que, tras recibir una transfusión de sangre de Superman, adquiere poderes que le permiten salvar al superhéroe de las garras de un peligroso científico llamado Dr. Skowl; un relato que supondría el primero de los tres intentos de DC Comics de crear una versión femenina de su personaje estrella.

Dieciséis años más tarde, en mayo de 1959, el número 252 de Action Comics vio nacer a la Supergirl que todos conocemos hoy en día gracias a la máquina de escribir de Otto Binder y los lápices de Al Plastino, quienes dieron vida a un icono de la Distinguida Competencia que ha sido representado en múltiples ocasiones tanto en la pequeña como en la gran pantalla por intérpretes como Helen Slater, Melissa Benoist y, más recientemente, Sasha Calle, cuya participación en 'The Flash' fue duramente criticada debido a su ascendencia colombiana e identidad queer.

Superpataleta incel

Ahora, en pleno 2026, el nuevo largometraje de la superheroína, tercera piedra del DC Universe de James Gunn y Peter Safran tras 'Creature Commandos' y la fantástica 'Superman', está siendo objeto de ataques bochornosos por hordas de misóginos e incels que no se dieron con ninguna de las adaptaciones previas. Una vez más, la IA generativa —principalmente la infame Grok de Elon Musk— está siendo la herramienta clave para dar visibilidad a sus exabruptos, pero el asunto se remonta a meses antes de que estas "creaciones" hayan empezado a proliferar en X, Reddit y otras plataformas.

La publicación en YouTube del primer tráiler del largometraje dirigido por Craig Gillespie se vio sometida a un presunto downvoting —esto es, la pulsación masiva en el botón de dislike— según proclamaron los propios detractores del largometraje. Cabe destacar que esto, a día de hoy, solo puede cuantificarse con plugins externos que realizan una estimación, ya que la compañía no muestra los resultados de votaciones negativas públicamente desde 2018, cuando su Rewind de ese año se convirtió en el vídeo peor valorado de la plataforma.

Desde entonces, las amenazas de review bombing —puntuar negativamente en masa una producción, ya sea una película, una serie o un videojuego en agregadores como RottenTomatoes o MetaCritic— han estado a la orden del día, así como los comentarios despectivos hacia el físico de Milly Alcock, su protagonista. Entre ellos ha destacado recientemente el de Dean Cain, que interpretó a Superman en la serie 'Lois & Clark' y que reaccionó en tono de mofa a una publicación de X que comparaba a la intérprete con una criatura de aspecto simiesco.

Al mismo tiempo, como comentábamos, X se ha llenado de publicaciones con imágenes generadas con inteligencia artificial que proponen pósteres alternativos de 'Supergirl' en los que se sexualiza a la superheroína, se la convierte en una suerte de trad wife sirviendo un plato de comida y realizando tareas domésticas como planchar, limpiar el polvo o limpiar un retrete e, incluso, se la ha caracterizado como una de las criadas del universo de Margaret Atwood. Todo ello, por supuesto, sin olvidarnos de las típicas yassificaciones —imágenes que parecen haber sido pasadas por los típicos filtros de belleza de redes sociales— que, según sus autores, reflejan el verdadero aspecto que debería tener el personaje.

Hasta la fecha, este tipo de reacciones online solían estar relacionadas más estrechamente con el mundo del videojuego, a priori mucho más proclive a las pataletas incels y los improperios de la extrema derecha. Sin ir más lejos, la presentación de 'God of War: Laufey' en el último State of Play ha estado marcada por una reacción similar a la recibida por 'Supergirl', con infinidad de material misógino concebido a base de prompt en el que, de nuevo, se representa a su protagonista llevando a cabo tareas domésticas o con aspecto yassificado.

El próximo 26 de junio, 'Supergirl' llegará a nuestras salas de cine con la etiqueta de "woke" colgada por individuos que consideran que un largometraje contiene lo que etiquetan como "ideología progre" solo por estar protagonizado por una mujer. Una, por supuesto, más fuerte, inteligente y valiente que ellos.

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