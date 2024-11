"Se dijo que una chica queer latina no podía ser Supergirl". Sasha Calle reivindica su papel en 'Flash' y confiesa que firmó para más de una película

A pesar de todas las desconfianzas que, personalmente, me generó 'Flash' desde que comenzó a compartirse su primera hornada de material promocional, la incursión de Andy Muschietti en el difunto DCEU terminó convirtiéndose en una agradable sorpresa. Los motivos fueron varios, comenzando por su encomiable sentido del humor y la aventura, pero hubo un acierto en particular que me pilló con la guardia baja.

Este fue el fichaje de Sasha Calle para interpretar a Supergirl. Una decisión de casting rodeada de controversia gracias, en parte, a esa gente que busca fotocopias y no adaptaciones —incluyendo el aspecto de los personajes— y que terminó cerrando muchas bocas. No obstante, y desgraciadamente, todo apunta a que el idilio de Calle con la prima de Superman ha sido cosa de una vez.

El reinicio del DCU de la mano de James Gunn ha implicado el recast de Supergirl, dejando fuera de la ecuación a la de Boston, que ha confesado en una entrevista con The Hollywood Reporter que había firmado para repetir su rol en varias películas.

“Estaba profundamente enamorada de ese papel. Tuve muchas conversaciones sobre su futuro. Cuando firmé, era para un acuerdo de varias películas. Eso es algo común cuando te unes a una franquicia. Así que fue muy desgarrador para mí y muy confuso. Al final, sé que hice lo mejor que pude, pero no pudo ser...”.

Pese a todo, Calle guarda un buen recuerdo de una experiencia que, en cierto modo, rompió alguna que otra barrera.

"Lo miro como algo súper hermoso. Se ha dicho que una chica queer latina como yo no podría ser Supergirl. Pero lo fui, y nadie puede quitarme eso. Eso es lo más importante para mí; hice algo que importaba. Y, ya sea que alguien se viera representado en mí o no, mucha gente realmente conectó con ella y la amó”.

La siguiente vez que veamos a Supergirl en la gran pantalla será en la 'Superman' de James Gunn, en la que la kryptoniana será interpretada por Milly Alcock.

