"La voz de Michael Keaton es ridícula. Que se jodan todos los involucrados en esa farsa". James Gunn odia 'Batman' de Tim Burton

Para muchos, 'Batman' de Tim Burton de 1989 sigue siendo la mejor versión en vivo del icónico héroe de DC Comics, y la interpretación de Michael Keaton sigue siendo la favorita de muchos fans, pero James Gunn, que actualmente tiene las llaves del nuevo reino DCU, no opina lo mismo. Como cuando fue despedido de Marvel, ha resurgido una controvertida publicación de su Facebook de hace una década.

El momento menos idóneo para la polémica

El director de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' no se ha limitado a criticar las películas de Batman de Burton, sino que tampoco parece que sea un gran admirador de las dos primeras películas de Christopher Nolan, en lo que parece un mensaje anterior al lanzamiento de 'The Dark Knight Rises'.Aparentemente, los fans encontraron los comentarios en la página de Facebook de James Gunn que se publicaron hace más de una década y los volvieron a publicar en Twitter y Reddit, con "James Gunn" y "#firejamesgunn" convirtiéndose de nuevo en tendencia en Twitter.

“A) Keaton tenía una voz ridícula. Dicho esto, prefiero aguantar una voz ridícula que secuencias de acción horribles y actuaciones apenas digno del programa de televisión Batman”.

“B) No tengo idea de cómo puedes pensar que el Batman de Tim Burton tiene más similitudes con el Batman (y el Joker) de Moore o Miller que el de Nolan. Y escucha, tengo problemas con las dos películas de Nolan. No creo que ninguna sea un clásico y ni siquiera creo que Batman Begins sea buena. Pero son muy superiores al primer Batman”.

“C) Ninguna de tus defensas pasa por el hecho de que, a pesar de ser la primera versión cinematográfica oscura de Batman (¿y qué? El juez Dredd de Stallone fue la primera versión del juez Dredd), la película es horrible”.

“Ah, sí, y Jack Nicholson como el Joker es Jack Nicholson de El Resplandor con un maquillaje de payaso de mierda. Que se jodan todos los involucrados en esa farsa”.

No solo le ha caído al Batman de Tim Burton

“Batman de Tim Burton está mal escrito, la banda sonora es el peor trabajo de todos los involucrados y es absolutamente una de las películas más aburridas de todos los tiempos. No sólo eso, sino que la revelación del Joker como el asesino de los padres de Bruce Wayne se opone al origen de Batman y es la anulación de la sed inagotable de venganza que necesariamente impulsa a Batman.

Pretende no ser camp, pero lo es completamente. Y, encima, la oscura criatura de la noche no puede ni mover su puto cuello. Dame un maldito respiro. Es una película ridícula y horrible. El planeta de los simios de Burton es una genialidad en comparación”.

James Gunn dio un poco de respiro a Burton alabando 'Batman Vuelve', e incluso llegó a decir que la odiada 'Batman & Robin' de Joel Schumacher , protagonizada por George Clooney, es mejor que la película de Tim Burton, lo cual es bastante irónico, ya que se rumorea que fue Gunn quien trajo a Clooney de regreso para el final de la película 'The Flash'

“"Creo que Batman Returns es una película deslavazada, pero mucho más divertida (y mejor) que la primera. Hasta Batman & Robin es mejor que el Batman original de Tim Burton. No es una opinión. Un hecho. (Y no estoy diciendo que Batman y Robin no apeste)”

Muchos fans de DC mostrado su desacuerdo con los comentarios de Gunn, y algunos han pedido que lo destituyan de su puesto como codirector ejecutivo de DC Studios. Ahora, Gunn está a cargo de DCU y está desarrollando 'Superman: Legacy' y su propia versión de Batman con 'The Brave and the Bold', pero lo que más choca es que, además del regreso de Michael Keaton en 'The Flash', su eliminación en películas como 'Aquaman 2' o 'Batgirl', queda ahora en entredicho, como decisión meramente creativa. Aunque choca con sus declaraciones de que la película de Muschietti "es una de las mejores películas de superhéroes que jamás he visto".

En Espinof | Las 29 mejores películas de superhéroes de la década