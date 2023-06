'Batman: Brave And The Bold' ya tiene director: Andy Muschietti será el eslabón entre la vieja y la nueva DC tras 'The Flash'

Es oficial: Andy Muschietti irepite con Batman. El día del estreno de su película de superhéroes 'The Flash', su director ha decidido mantener sus pies en DC tras firmar un acuerdo para dirigir 'Batman: The Brave and the Bold', el proyecto que presentará una nueva versión del hombre murciélago para la gran pantalla encajando en el universo expansivo que están desarrollando los directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran.

Muschietti, que ha estado en la gira de prensa de 'Flash', no dijo mucho sobre su conexión hasta no cerrar un trato esta semana, según Deadline, en un momento muy conveniente para el estreno de su película. Los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, explicaron la elección de Andy Muschietti y dijeron que fue una decisión fácil de tomar.

“Vimos 'The Flash' incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, y sabíamos que estábamos en manos de un director visionario, pero también un gran fanático de DC. Es una película magnífica, divertida, emotiva, emocionante, y la afinidad y pasión de Andy por estos personajes y este mundo resuena en cada fotograma. Entonces, cuando llegó el momento de encontrar un director para 'The Brave and the Bold', en realidad solo había una opción".

Muschietti tiene experiencia con Batman, ya que 'Flash' presenta varias encarnaciones del vigilante encapuchado. Michael Keaton repite su pape de las películas de 1989 y 1992, mientras Ben Affleck regresa tras sus apariciones en las películas de Zack Snyder.

“Afortunadamente, Andy dijo ‘sí’, Barbara se apuntó para producir con nosotros y se puso en camino. Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener socios mejores o más inspiradores mientras nos embarcamos en esta nueva y emocionante aventura en la DCU”.

No se ha anunciado reparto para 'The Brave and the Bold' pero Gunn ya aclaró que Batman no será interpretado por Ben Affleck o Robert Pattinson. La película además presentará a Damian Wayne, un preadolescente asesino criado por asesinos que también es el hijo que Batman nunca supo que tenía durante la serie del escritor Grant Morrison. “Es una historia muy extraña de padre e hijo”, dijo Gunn al anunciar la película. Es la tercera película en la nueva DC que tiene un director adjunto. James Gunn dirigirá 'Superman: Legacy' y James Mangold dirigirá 'Swamp Thing'. Todavía no hay información sobre la fecha de lanzamiento.

