'Supergirl' tiene sus defectos, pero queda lejos de ser una mala película de superhéroes. Su gran problema es que llega tarde

A pesar de que Kevin Feige y su nutrido equipo de colaboradores no inventasen el subgénero en Marvel Studios, podríamos concluir que ya han pasado unos 18 años desde que el cine de superhéroes comenzó a convertirse en un fenómeno de masas gracias al estreno de la seminal 'Iron Man' de Jon Favreau. Casi dos décadas después, este tipo de producciones han pasado de ser una suerte de revolución comercial y creativa a sufrir un severo agotamiento tanto a nivel de público como a nivel artístico.

Si comento esto es porque, dejando a un lado la toxicidad de un fandom incapaz de admitir que la era de Zack Snyder al frente de la propiedad intelectual ya tocó a su fin y la deriva más o menos reciente de las corrientes de opinión online, estoy firmemente convencido de que uno de los grandes motivos —probablemente el principal— que están impidiendo al DC Universe de James Gunn despegar como es debido es, precisamente, el lapso de tiempo transcurrido desde que se colocó la primera piedra del MCU.

Tarde, pero no mal

Esto ha afectado tanto a la fantástica 'Superman' de 2025 —cuya recepción fue injustamente descafeinada— y, especialmente a la recién estrenada 'Supergirl'. Una épica antiheróica que ha llegado muy tarde a nuestras vidas —al menos lo suficiente como para sentirse ligeramente caduca— y cuyo pinchazo en taquilla podría estar más relacionado con la fatiga que está experimentando el género desde que arrancó la década vigente.

Por supuesto, el largometraje dirigido por Craig Gillespie no es, ni mucho menos, perfecto. Sus problemas de ritmo son tan constantes como evidentes, su acabado audiovisual es, simple y llanamente, correcto; sus flashbacks, aunque necesarios para entender el trasfondo de la historia de Kara, no terminan de encajar plenamente dentro de la narrativa y hacen que sus 107 minutos de metraje parezcan mucho más abultados de lo que realmente son...

Pero estas fallas no ensombrecen tres grandes virtudes que deberían elevar a la cinta por sí solas, comenzando por un cóctel de géneros y referentes sobradamente refrescante que combina con mucho acierto el western hermanado con la eterna 'Valor de ley' de Henry Hathaway, la ambientación posapocalíptica de la saga 'Mad Max' y los patrones de construcción de personajes de la 'Hancock' que protagonizó Will Smith en, curiosamente, 2008.

Junto a esto, encontramos el trabajo de una Milly Alcock totalmente en su salsa y que extrae oro de su antipática kryptoniana en proceso de autodescubrimiento, y el gran acierto del filme que muchos de sus congéneres suelen pasar por alto: preocuparse por dibujar unos protagonistas lo más redondos posibles y darles el tratamiento que merecen. Porque, después de todo, sin empatía y buenos arcos dramáticos y de transformación, no hay relato que se mantenga en pie.

Con todo esto sobre la mesa, queda claro que si hay algo que impide que 'Supergirl' brille a la altura de 'Superman' es que, a estas alturas, su propuesta argumental, visual y narrativa —no hay una sola set piece que ofrezca algo novedoso en cuanto a cámara, montaje y desarrollo respecta— se antoja de lo más rutinaria. Una sensación que, de estar escribiendo estas líneas hace unos 10 o 12 años, en pleno apogeo de la Fase 2 del Universo Marvel, cuando aún éramos inocentes y había margen para las sorpresas, sería muy diferente.

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