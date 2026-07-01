Tom Hardy volverá a 'Tierra de mafiosos' tras ser despedido por su comportamiento. Paramount no quiere poner en riesgo uno de sus grandes éxitos

Hace poco más de un mes, una de las producciones más interesantes de la industria catódica actual sufrió un revés inesperado que nos dejó a muchos completamente descolocados. Fue por aquél entonces cuando conocimos que 'Tierra de mafiosos' ('MobLand') no contaría con Tom Hardy en su tercera temporada después de un despido fulminante por lo que, según se comentó, su complicado comportamiento en el set de rodaje.

Haciendo las paces

Entre rumoreados problemas de puntualidad y su insistencia en alterar el trabajo del equipo de guionistas con notas constantes y cambios de líneas de diálogo sobre la marcha, parece que uno de los motivos principales de su salida de la serie fue su tensa —y, por qué no decirlo, mala— relación con el guionista y shorwunner Jez Butterworth. Por suerte, hablando se entiende la gente y, tal como informan en Deadline, se ha enterrado el hacha de guerra.

Según parece, Hardy volverá finalmente al universo de 'MobLand' en la próxima tanda de episodios después de que el actor y Butterworth se reuniesen con el productor ejecutivo David Glasser en Londres para limar asperezas y llegar a diferentes acuerdos que han llegado a buen puerto, en parte, a la participación activa en la mediación de Guy Ritchie, también productor ejecutivo y figura de autoridad.

Además de la buena voluntad de Hardy y Butterworth, el intérprete no ha tenido demasiados impedimentos para volver al ruedo criminal del show de una Paramount+ que, eso sí, aún no ha hecho oficial la renovación por una tercera temporada. El actor firmó un contrato inicial de tres años , los productores han presionado para su reincorporación y, además, compañeros de reparto como Helen Mirren han mostrado su apoyo públicamente en redes sociales durante las semanas que ha durado la crisis.

Teniendo en cuenta que 'Tierra de mafiosos' es el segundo mejor estreno original más éxito de la historia de la plataforma —solo superado por 'Landman'—, es comprensible que la gente de Paramount no haya querido poner en riesgo la química del trío protagonista compuesto por Pierce Brosnan y los mencionados Hardy y Mirren y hayan optado por la diplomacia... o por haber dicho a Butterworth que va a tener que lidiar con el temperamento de su estrella, claro está.

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