"Por eso no puedo ver porno". Brad Pitt se sincera y confiesa lo que le enfada de un partido de fútbol… y el cine clásico

Como tantas otras estrellas de Hollywood, a Brad Pitt se le pudo ver en varios partidos durante la celebración de la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos. No es que sea precisamente su deporte favorito; como buen estadounidense, prefiere el fútbol americano, pero era el evento del momento y no quiso perdérselo a pesar de reconocer que no puede lidiar con un vicio muy extendido entre los futbolistas.

"Sé que provocar una falta forma parte de la picaresca del juego, pero, macho, necesitan mucha ayuda"

"Voy a empezar a dar clases de simular faltas, porque estos tipos son nefastos", comentó en una charla con Esquire mientras fingía caerse tras ver una entrada a un futbolista en la televisión. Es de las peores actuaciones que he visto en mi vida. Sé que provocar una falta forma parte de la picaresca del juego, pero, macho, necesitan mucha ayuda", añadió. Y voy a empezar por [la estrella brasileña] Neymar, porque por muy estilizado que sea en el campo, el tío necesita ayuda urgentemente. Le voy a enseñar a vender la caída, a hacerlo con sutileza, a no hacerlo con demasiada frecuencia para que resulte creíble. Tengo todo un plan de estudios preparado", continuó explicando, en un claro tono de broma.

La curiosa razón por la que no ve cine de adultos

Llevar toda su vida dedicándose a esto, a vender al espectador algo que es ficción, hace que todo esto de fingir faltas de forma descarada le siente peor que a cualquiera de nosotros. Tanto como para dejarnos una sorprendente confesión: "Es una de esas cosas que se aceptan pero que a nadie le gustan; como la actuación de los años 40, cuando las actrices se desmayaban. —Se lleva el dorso de la mano a la frente y dice con voz aguda de señora—: '¡Santo Dios!'. La mala actuación me desquicia. Por eso no puedo ver porno".

Un actor veterano con varios premios en su haber

Brad Pitt, aunque tiene también interpretaciones de las que no se siente muy orgulloso ni él ni buena parte de la audiencia (ahí está 'Troya'), puede presumir de haber cosechado una amplia lista de galardones a lo largo de más de 35 años de carrera. Por 'Érase una vez en... Hollywood' ganó el Oscar al Mejor actor de reparto, así como el Globo de Oro, distinción que también logró en 1996 con '12 Monos'. Asimismo, cuenta con varios reconocimientos por su faceta como productor. Todo un hacha en esto de Hollywood.

¿Cuándo lo veremos otra vez en cines? Pues no vamos a tener que esperar mucho. El 25 de septiembre llega la próxima película del actor: 'En el corazón de la bestia' (Heart of the Beast)', un thriller de supervivencia dirigido por David Ayer ('Corazones de acero') donde dar vida a James Belmont, un exoficial de las Fuerzas Especiales que queda atrapado en la naturaleza de Alaska junto a su perro militar Odín tras un accidente aéreo. También sale J.K. Simmons.

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