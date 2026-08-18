Bruce Campbell reclama que las películas de 'Evil Dead' deberían tener más humor, pero él es el primero que debería tomar cartas en el asunto: "Pueden ser bonitas"

En la última década se puede decir que 'Evil Dead' ha vuelto con bastante fuerza. En 2013 ya arrancó un remake de la mano de Fede Álvarez para meter la saga en una nueva era. Después vino 'Posesión infernal: El despertar' y este mismo año se ha estrenado 'Posesión Infernal: En Llamas', pero al mismísimo Ash Williams no termina de convencerle el camino que anda llevando la franquicia de terror.

Un cambio de rumbo

Aunque la primera 'The Evil Dead' de Sam Raimi era una maravilla de terror indie, las dos siguientes entregas de la trilogía original se fueron volviendo más y más mamarrachas hasta llegar a 'El ejército de las tinieblas'. Con la nueva trilogía, 'Evil Dead' se ha querido alejar de ese toque de humor para apostar más por su lado terrorífico. Y a Bruce Campbell, la estrella de las películas originales, no termina de encajarle demasiado este cambio de rumbo.

"Me gustaría que tuvieran un poquito más de humor. Las últimas tres películas no han tenido nada de comedia, y yo, personalmente, tengo un problema con eso. No tiene sentido que se vuelvan demasiado lúgubres, puedes dar miedo sin ser lúgubre", dijo Campbell en una entrevista con Men's Journal. "Un poco de humor no te va a matar. Y también un héroe al que puedas apoyar realmente... Ash es un idiota, pero quieres que sobreviva".

El sentimiento de Campbell no es aislado, al fin y al cabo muchos fans de las películas originales han criticado el enfoque de las nuevas películas y también han venido reclamando más dosis de humor (sin perder de vista el terror, claro). Aunque teniendo en cuenta que el propio Campbell fue productor en la 'Evil Dead' de 2013 y es productor ejecutivo en 'Evil Dead Rise' y 'Evil Dead Burn' podría haber intentado meter mano para conseguir el tono que viene echando en falta.

Aunque el humor no es lo único que extraña en 'Evil Dead': también critica la falta de color en las películas. Eso sí, aquí cree que es un síntoma común de los directores de hoy en día, más que un fallo único de la franquicia.

"Los cineastas modernos aman dar color a sus películas como si fueran una película de David Fincher. Como una habitación de hospital, ¿sabes? Verde grisáceo, como un garaje. Con iluminación de garaje", apostilló el actor. "Así que, vale, es una elección. Pero no la mía. Creo que una película de terror se puede ver bonita. ¿Por qué no os liberáis? Haced que se vea bonita y maravillosa, y luego lo dais todo".

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