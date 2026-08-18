'It: Bienvenidos a Derry' tendrá temporada 2, y su creador anuncia las diferencias clave con la primera. "Van a hacer locuras"

Tengo que confesar que estaba absolutamente convencido de que 'It: Bienvenidos a Derry' se había renovado hace mucho tiempo. Al fin y al cabo, la temporada 1 emitió su último episodio el 14 de diciembre del año pasado, y no suelen tardar tanto en aprobar una nueva entrega. Sin embargo, las cosas de palacio van despacio: tendremos más Pennywise, pero no será pronto, desde luego.

Las renovaciones también flotan

Andy Muschietti ya le confesó a Variety que habían abierto una sala de guionistas, a pesar de que HBO aún no había dado el visto bueno para seguir. Al menos queda como una anécdota y no como la triste historia de un creador envalentonado. Y sí, claro que hay un cambio de era, de protagonistas y de prioridades.

Se va a notar mucho ese espíritu de lucha propio de la época de la Gran Depresión en nuestros personajes. Todos intentan salir adelante y sobrevivir a las circunstancias. Van a hacer locuras. Y, por supuesto, también estarán presentes los acontecimientos sociales, culturales y horribles que ocurrían en aquella época. No vamos a pasarlos por alto. Son el núcleo y el corazón de nuestra historia.

Así es: esta nueva entrega transcurrirá en 1935 y se centrará en otro interludio de la novela de Stephen King: la masacre sangrienta de la Banda de Bradley, un grupo de ladrones de bancos que para en Derry simplemente para comprar balas y no imagina que será su última parada. ¡Ah! Esta temporada 2 pierde un showrunner, por cierto: Jason Fuchs, que en la temporada 1 fue el nexo de unión con las películas, le deja el puesto en solitario a Brad Caleb Kane.

Aún no conocemos el reparto, ni sabemos si Muschietti volverá a dirigir algunos episodios, pero sí sabemos que está muy metido en el proceso creativo, dando más detalles sobre la temporada: "En este caso, a simple vista, Derry es casi un cementerio. Es el esqueleto de algo, porque la gente está agotada, es pobre, está cansada, sin trabajo y sin hogar".

Los niños no tienen una vida cómoda en los barrios residenciales. Se encuentran en una situación muy diferente. Algunos son huérfanos o fugitivos, por lo que el entorno es bastante desolador. Pero siempre está ese atisbo de esperanza que no se apaga nunca, y es lo que mantiene en pie a nuestro nuevo grupo.

Próxima parada, 1908, en la tercera y última entrega de este 'Bienvenidos a Derry'. No creo que en HBO vayan a dejar que haya dos sin tres, al fin y al cabo.

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