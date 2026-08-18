50 segundos de tráiler me sobran para ansiar la temporada 4 de 'La diplomática'. El thriller político imprescindible de Netflix desvela su fecha de estreno

Puntual como un reloj. Da gusto ver cómo hay honrosas excepciones en este panorama del streaming en el que parece que tiran un dado para ver cuándo sale la siguiente temporada de algunas de las mejores series. Y 'La diplomática' es un gran ejemplo con su temporada 4 llegando justo un año después (día más, día menos) que la anterior.

Desde Netflix han confirmado el 15 de octubre como fecha de estreno de la cuarta entrega de este imprescindible thriller político. La serie protagonizada por Keri Russell y Rufus Sewall regresa en tan solo unos meses y el primer tráiler de sus nuevos episodios ya nos apuntan que vienen tiempos, cuanto menos, interesantes para el matrimonio político.

Escenas de (dos) matrimonios

Recordemos que, fieles a la tradición, la temporada 3 cerró con cierto cliffhanger en el que Kate descubre que su marido y la presidente Grace han robado un arma nuclear a los rusos, lo que puede considerarse un acto de guerra. Según la sinopsis oficial de la temporada 4, ahora Kate se aliará con el marido de la presidente Grace para intentar detener una alianza que puede alterar el equilibrio de poder internacional.

Junto a Russell y Sewell, 'La diplomática' está protagonizada por Allison Janney, Bradley Whitford, Ato Essandoh, Ali Ahn y Nana Mensah. Deborah Cahn es la responsable de la serie, cuya temporada 4 constará de ocho episodios que, ya presagio, entran como agua.

Tanto que ya he comentado en más de una ocasión cómo lo peor de 'La diplomática' es que sus temporadas se pasan demasiado rápido y dejan con ganas de más. Algo causado, en parte, por cómo Cahn tiene repartida la trama general de la serie, haciendo que a veces se sientan más como "partes de temporada" que de temporada en sí. Aún así, desde luego, es una serie que merece mucho la pena.

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