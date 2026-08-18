Hoy en Prime Video, una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos cuyo final aún te pone del revés

El género bélico ha tenido siempre sus altibajos a la hora de ser denuncia de la violencia y glorificación de un patriotismo arrollador, algo que la Segunda Guerra Mundial ayudó a inflar en demasía. El Nuevo Hollywood y la Guerra de Vietnam abrieron nuevos espacios para una denuncia más visceral del acto bélico, dejando magistrales obras como ‘El cazador’ (’The Deer Hunter’).

Cazadores cazados

La obra más magistral y aplaudida de Michael Cimino explora la destrucción del tejido social y humano de Estados Unidos a raíz de la guerra con unos extraordinarios Robert De Niro y Christopher Walken. Una película cumbre en el cine bélico que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video (también en Filmin y en FlixOlé).

Trabajadores del acero en una fábrica del pueblo, cazadores habituales por el bosque y amigos desde tiempos inmemoriales, un grupo de amigos pasa unas últimas horas de júbilo en una boda antes de enfrentarse a su destino. Todos se han presentado voluntarios para combatir en la Guerra de Vietnam, pero a su regreso el pueblo les verá completamente transformados.

Mediante una estructura bastante desmesurada e impuesta casi por cabezonería, pasamos buena parte de la película en estos últimos instantes de felicidad y confortable cotidianeidad pueblerina que se vuelven casi más un sueño que un recuerdo sabiendo lo que sucede a continuación. El azote de la realidad de la guerra trastoca casi cualquier atisbo de humanidad que residía en esa boda.

Cimino se recrea en secuencias como estas, pero es su manera más inspirada de mostrar retazos vitales sin perder el embriagador factor cinematográfico. Es también como crea los poderosos contrastes que fortalecen a ‘El cazador’ como retrato definitivo de lo que se perdió al intentar ir a una guerra donde era imposible ganar.

Su tramo final es todavía uno que pone completamente del revés cada víscera del espectador por esa mezcla de tensión, de perdida casi total de la esperanza en la humanidad y crudeza bastante devastadora. ‘El cazador’ fue un éxito de público, de crítica y académico en un momento donde su país estaba ya listo para afrontar las heridas que tenía todavía sangrando.

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