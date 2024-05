"La he borrado de mi cabeza". Orlando Bloom detestó tanto su aparición en una conocidísima película que ha preferido olvidar su existencia

A inicios del siglo XXI, y de golpe y porrazo, el mundo empezó a adorar a Orlando Bloom. El actor pareció brotar de la nada con 'La comunidad del anillo', y su siguiente película solo ayudó a hacer crecer el mito: 'Piratas del Caribe'. Y entonces, en su afán por buscar nuevos hitos y hacerse con un hueco aún más grande en Hollywood, a los 27 años participó junto a Brad Pitt y Eric Bana en 'Troya'. Y no salió precisamente contento de la experiencia.

Yo, Troya

Y es que en un vídeo de Variety de la saga 'Know their lines', Bloom se ha quedado totalmente en blanco ante una frase de la pelicula, afirmando "Oh, dios mío, 'Troya'. Guau. Creo que he borrado esa película de mi cabeza". Puede que fuera un éxito, pero, desde luego, no lo fue en su corazón.

"Mucha gente ama esa película, pero, para mí, hacer de ese personaje fue como cortarme el cuello. ¿Puedo decir estas cosas? No quería hacer la película. No quería hacer ese personaje. La película era genial, ¿pero cómo iba a hacer de Paris? Iba contra todo lo que sentía en mi ser"

Es más, Bloom pone un ejemplo muy específico de a lo que se refiere: "En un momento dice que Paris se arrastra por el suelo tras haber sido apalizado por alguien y se coge de la pierna de su hermano. Yo pensaba 'No voy a ser capaz de hacer esto'. Uno de mis agentes en aquel momento dijo '¡Pero ese es el momento que marcará la diferencia!'. Y caí por culpa de esa frase de un agente. Creo que por eso la he borrado de mi cabeza".

Es más, añade que a la hora de presentarla en Cannes estaba "muy inseguro y muy triste", preguntándose si su vida sería a partir de ese momento un no parar de paparazzis y prensa acosándole. Brad Pitt fue quien le calmó diciendo "He oído algunas cosas y quiero que sepas que ahora eres uno de nosotros. No dejes que te afecte". Desde entonces, Bloom ha bajado notablemente el volumen de blockbusters. Porque la tranquilidad, como dijo aquel, es lo que más se valora.

