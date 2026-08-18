Es oficial: 'MasterChef' ya no se puede ver con niños. RTVE se ve obligada a hacer un cambio de última hora en el 'talent show'

Una temporada más, aunque ya no con la fuerza de antaño, 'MasterChef' se ha erigido como uno de los formatos de más éxito de audiencia de La 1. Eso no quiere decir que solo dé alegrías a RTVE. Más bien al contrario. El talent show lleva varios años siendo uno de sus principales quebraderos de cabeza, habiendo sido objeto de denuncias por publicidad encubierta, horarios de emisión excesivamente tardíos y también críticas relevantes por su contenido. Esto último ha llevado a tomar una decisión en la corporación pública.

"Se recibieron varias comunicaciones por las referencias de contenido sensual y sexual realizadas en el programa. La Defensora de la Audiencia comparte la preocupación por algunos comentarios y actitudes que, en ocasiones, pueden verse en 'MasterChef', un programa que cuenta entre sus espectadores con un buen número de niños y niñas y público familiar en general", podemos leer en el último informe de la Defensora de la Audiencia, que acto seguido anunció un cambio en el programa un tanto drástico.

Qué calificación de edad tendrá ahora 'MasterChef'

"Ante esta situación, se invitó a reflexionar sobre el asunto tanto al Área de Entretenimiento como a la Dirección de Antena. Conscientes del malestar expresado por algunos espectadores, ambas áreas se ofrecieron a revisar la calificación del programa para aumentar la edad recomendada. Nos informaron de que consideran más conveniente que, a partir de ahora, el programa esté clasificado como +12", decisión que comparte la Defensora de la Audiencia, pero que quizás no sea del agrado de todos.

MasterChef ha tenido entre las nuevas generaciones parte de la audiencia hasta el punto de haber celebrado varias ediciones con los niños como concursantes. Que RTVE y la organización del programa, en vez de atender estas quejas y promover un talent show más familiar, mucho más centrado en el valor divulgativo y en la sana competición que en la rivalidad extrema, la presión a los concursantes y el mal rollo entre estos, haya preferido lo segundo restringiendo su calificación, deja claro ante qué tipo de apuesta estamos.

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