Mariló Montero despotricó de lo lindo sobre la nueva RTVE. Ahora acaba de ganar su concurso estrella

El interminable ciclo de semanas de angustia entre fogones se toma una pausa en lo que la última edición de 'MasterChef Celebrity' ha llegado a su final y ha proclamado a su ganadora... y como siempre el veredicto del jurado ha llegado con algo de polémica al proclamar como víctor de esta edición a Mariló Montero.

Un anuncio, realizado por Pepe Rodríguez, que pilló por sorpresa a los fans del concurso, que tenían de máximo favorito a Miguel Torres. El exfutbolista había destacado y se veía por muchos como el concursante ideal del concurso pero, como a todos nos gusta una buena historia de superación (culinaria), la tremenda evolución de la periodista y presentadora ha sido recompensada con el trofeo y los 75 000 euros de premio.

Masterló Montero

Además, la figura de Montero había sido bastante polémica por su postura en torno a la gestión de la televisión pública estatal. En el recuerdo colectivo aún sigue muy presente su reciente visita a 'La revuelta' y el debate que se inició sobre política y la línea editorial de TVE y qué se debía y qué no mostrar en televisión (los toros, por ejemplo).

De esta manera, apenas semanas después de esta diatriba contra la "televisión sanchista" ha sido, paradójicamente, galardonada en el que es de lejos el reality estrella de TVE. «Es un impulso para la siguiente etapa de la vida», declaraba entusiasmada al ser nombrada ganadora.

Como es normal, hubo una oleada de indignación entre los fans de Miguel Torres y los detractores de Mariló Montero. Algunos por razones culinarias, que consideraban que Montero pasó a la final con platos irrisorios, otros hablan de que desde el principio ha habido trato de favor; y los hay que, simplemente, tienen tirria a su figura.

La realidad es que la final fue bastante igualada, tal como aseguraban los jueces, y el que el exfutbolista cometiera algún que otro error terminó inclinando la balanza hacia Montero. Nos guste o no, ganó. Y encima, en "casa enemiga".

En Espinof | Qué fue de los ganadores de 'Operación triunfo'

En Espinof | Las mejores series de 2025 hasta ahora