Uno de los mejores animes de instituto por fin prepara su regreso. La temporada 2 de 'Skip and Loafer' desvela su primer tráiler tras 3 años de espera

Aunque algunos animes han metido el turbo para estrenar las nuevas temporadas consistentemente, otros nos tienen años esperando a los nuevos capítulos. 'Skip and Loafer' fue una de las comedias de instituto más encantadoras de todo 2023, pero quizás sus responsables no estaban tan seguros de su éxito porque las noticias de su segunda temporada se han hecho de rogar una barbaridad.

Vuelta al cole

'Skip and Loafer' arranca cuando Mitsumi Iwakura, una estudiante brillante, llega a Tokio desde su pueblo para estudiar en un prestigioso instituto y comerse el mundo. Pero todo lo que puede ir mal en su primer día va aún peor, hasta que conoce a un chaval llamado Sosuke Shima, que también va a su instituto, y este decide echarle un cable.

Más allá de ser una comedia romántica entre opuestos, es un anime de instituto tierno, divertidísimo y perfecto para ponerte de buen humor. La segunda temporada tardó en confirmarse, pero ahora las cosas han empezado a moverse y sabemos que 'Skip and Loafer' regresará en abril de 2027, con la temporada de anime de primavera.

Ya se ha desvelado un primer tráiler de los nuevos episodios y por ahora pinta bien. Eso sí, el anime de 'Skip and Loafer' también viene con un cambio importante de estudio: deja P.A. Works para pasar a ser responsabilidad de Michiru. Aunque Kotomi Deai se sigue haciendo cargo de la dirección y por ahora parece que se ha mantenido perfectamente el estilo de animación, esperemos también que la calidad no se vea afectada porque era uno de los puntos fuertes de la serie.

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