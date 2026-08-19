Estrenos (19 de agosto). 34 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Apple TV, Filmin y SkyShowtime

Tranquilos, sé que estabais como ovejas sin pastor en lo que la sección se ha ido de vacaciones (y el que la escribía también), pero ya estamos un miércoles más retomando la no sé hasta qué punto sana costumbre de listar los diversos estrenos del streaming.

Esta semana, se nota que andamos en pleno agosto, ya que nos encontramos con unas 34 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime y Disney+. Veamos.

Sacrificio de sangre

Creada por George Kay | Reparto: Jakob Oftebro y Peter Anderson

Lo nuevo del creador de, entre otras, 'Lupin' (George Kay) nos lleva a una serie de crímenes que parecen tener de objetivos a agentes de la policía de Estocolmo, quienes se ven embaucados en lo que atienden llamadas de auxilio. A cargo de la investigación se encuentran un joven detective y su padre.

Estreno el jueves en Netflix (5 episodios)

Todos los estrenos

Netflix

Amor, amor, boda (viernes)

Caída libre. Toda la verdad sobre Boeing (miércoles)

La captura (jueves)

Chompoo. La niña desaparecida y olvidada (jueves)

Cuerpos especiales (sábado)

La familia Beneton +2 (viernes)

Love is Blind. Reino Unido T3 (miércoles)

Monkey Wrench (miércoles)

Nacer para morir (jueves)

Outer Banks T5 (jueves)

Quince días (miércoles)

S&X (jueves)

Sacrificio de sangre (jueves)

Prime Video

HBO Max

Misión hostil (jueves)

Uno de los nuestros (jueves)

Disney+

Bing T1-4 (miércoles)

Disney Worldbuilders (jueves)

León (jueves)

Movistar Plus

Armas nucleares: planeta y sangre (sábado)

Los Hardcare T2 (jueves)

La historia de Michael Jackson (jueves)

La mujer de la fila (miércoles)

Lapönia (viernes)

Filmin

(Todos el viernes)

Drive

La isla roja

Islas

Memory of Princess Mumbi

Por la mañana escribo

Resurrection

SkyShowtime

Apple TV

Pequeñas historias Zen T5 (viernes)

UCONN Huskies: La dinastía (viernes)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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