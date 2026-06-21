La nueva película del mejor actor del mundo es una decepción. Ahora entiendo por qué se canceló su estreno en cines

Decir que alguien es el mejor o la mejor actriz del mundo siempre va a ser cuestionable, pues entran en escena todo tipo de criterios personales a la hora de hacer la elección, y la cosa se complica aún más si tenemos en cuenta toda la historia del cine. Sin embargo, ciñéndonos al tiempo presente, creo que nadie puede poner en duda que Daniel Day-Lewis es, como mínimo, un firme aspirante a ese puesto.

Solamente hay que ver las (pocas) películas que ha hecho a lo largo de su carrera y el enorme nivel interpretativo al que nos ha acostumbrado. Por ello, la noticia de que iba a salir de su retiro para participar en 'Anémona' ('Anemone') era poco menos que el anuncio de un acontecimiento para cualquier amantes del buen cine. Lo que sí dejaba con ciertas dudas es que fuese el primer largometraje de su hijo Ronan y que, aunque nunca vaya a reconocerlo, quizá por ello se vio poco menos que obligado a hacerla.

Solamente la apariencia de una buena película

Todo fue complicándose después con una recepción algo tibia por parte de la prensa especializada -ese 52% de críticas positivas en Rotten Tomatoes la convierte en el tercer largometraje peor valorado de su carrera-, lo que no impidió que me sentase mal la noticia de que Universal había decidido cancelar su estreno en cines españoles para lanzarla de forma directa en formato físico. Una vez vista, ahora entiendo mucho mejor ese movimiento.

Otra de las particularidades de 'Anémona' es que también se convierte en el primer crédito como guionista de Daniel Day-Lewis, por lo que es evidente que ha colaborado de forma muy estrecha con su hijo para sacarla adelante. Me da que nunca sabremos si tiene algo de autobiográfica, pero teniendo en cuenta que en el corazón de la historia tenemos a un padre ausente y cómo ha afectado eso al hijo, es difícil no pensar que algo de eso habrá.

Dicho esto, 'Anémona' es una película que en todo momento se siente algo impostada y que busca transmitir una aura de intensidad constante con la que compensar sus evidentes limitaciones dramáticas. Y es que nunca tendré ningún problema con el uso dramático de los silencios, pero aquí se sienten como una solución morosa con la que intentar transmitir una mayor sensación de importancia emocional en lo que sucede.

Ahí es donde surge el principal problema de una película que en ningún ningún momento justifica sus dos horas de metraje con lo poco que aporta. De hecho, su interés se resume principalmente en lo impactantes que te parezcan las actuaciones de su elenco, especialmente de un Day-Lewis que pone todo de su parte, pero los diálogos también son clave en este tipo de producciones y aquí ofrece un sucedáneo de grandes reflexiones vitales. Y eso es más evidente a medida que van pasando los minutos.

De hecho, ese cóctel de elementos más simbólicos y casi espirituales con unas motivaciones más humanas y directas está llevado de forma un tanto cuestionable. Es como si padre e hijo tuviesen una idea muy clara de lo que querían transmitir con 'Anémona', pero se complican innecesariamente en la ejecución. Llama además la atención que en una película con pocos diálogos, sean tan rígidos y además alguno coquetee peligrosamente con el ridículo.

Lo que queda al final es un drama con el look de una buena película, pues técnicamente sí se nota además un claro esfuerzo visual para ello, y un reparto con talento más que suficiente para ello -por ahí están también Sean Bean o Samantha Morton-, pero la realidad es más triste de todo es el que mayor trauma de todos los que se abordan aquí es el que deja en el espectador de cómo es posible que Day-Lewis haya tardado tantos años en volver y lo haya hecho para algo así.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026