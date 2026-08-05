El éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' demuestra que 'Vengadores: Doomsday' no tiene nada que temer contra 'Dune 3'. El problema de Marvel es otro

La película del momento es 'Spider-Man: Brand New Day', ya que la nueva aventura del trepamuros interpretado por Tom Holland ha conseguido el segundo mejor estreno de la historia al recaudar más de 900 millones de dólares durante su primer fin de semana en cines. Un hito extraordinario que además ha logrado sin contar con pases en salas IMAX, ya que aún perdura el periodo de exclusividad de 'La odisea'.

Esto podría ser un pequeño adelanto de lo que nos espera en diciembre cuando 'Vengadores: Doomsday' y 'Dune 3' se estrenen en cines el mismo día, ya que la película de Denis Villeneuve se aseguró la exclusividad de las salas IMAX durante varias semanas. Eso llevó a que Disney fomentase la etiqueta Infinity Vision, una certificación para salas Premium que no deja de ser una forma de asegurarse que puedan vender las entradas más caras.

Sensaciones mejorables

Se ha hablado largo y tendido sobre cómo podría afectar a 'Vengadores: Doomsday' quedarse sin salas IMAX, pues 'Vengadores: Endgame', pues consiguió más de 200 millones de dólares por esa vía. A nadie le gusta tener que renunciar a esa parte del pastel, pero el éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' ha terminado de demostrar que el problema de Disney y Marvel con su próximo gran crossover es otro.

Otra cosa muy comentada sobre 'Vengadores: Doomsday' es que es una película que parece hecha con prisas y que transmite cierta sensación de desesperación por parte de Marvel para reconquistar a los fans que han ido perdiendo el interés en este universo de superhéroes durante los últimos años. Eso no pasaba con el trepamuros, pues la última vez que lo habíamos visto fue en otro éxito arrollador que encandiló al público como 'Spider-Man: No Way Home'.

Hay varias señales que apuntan en esa dirección, desde el regreso de Robert Downey Jr. para dar vida a Doom hasta la sensación de que la película puede acabar siendo una sobreacumulación de rostros conocidos y no una aventura realmente fluida y satisfactoria. Que aquí no se cuenta con ese factor clave de una preparación previa que realmente había conectado a lo largo de los años con el público.

Ahí es cierto que entran en juego factores como todo el batacazo que hubo con Kang, empezando por la decepción con 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' y acabando con el despido de Jonathan Majors, pero el verdadero problema que queda es lo extendida que está la idea de que Marvel ha sido bastante descuidada con sus películas y series tras tocar techo con 'Vengadores: Endgame'.

A eso hay que sumarle la tremenda inversión que ha tenido que hacer Disney en 'Vengadores: Doomsday', pues se habla de un presupuesto de 400 millones de dólares y otros 300 en una monstruosa campaña de marketing para convencer a la gente de ir a verla en pantalla grande. Eso prácticamente la obliga a tener que ser como mínimo una de las 12 películas más taquilleras de la historia para empezar a pensar en dar beneficios.

Por dar un poco más de perspectiva a todo, 'Dune 2' fue considerada un éxito recaudando 714 millones en todo el mundo. Esa cifra sería un auténtico desastre para 'Vengadores: Doomsday', pues ya hace años quedó una ligera sensación de decepción con 'Vengadores: La era de Ultrón' pese a ingresar 1.405 millones en taquilla...

La situación es tal que creo que a muchos no les sorprendería que 'Spider-Man: Brand New Day' acabe teniendo una taquilla final más alta que la que consiga 'Vengadores: Doomsday'. Pero aún más importante que eso es lograr que el público conecte con ella, pues esos planes de futuro hasta 2042 de Kevin Feige podrían venirse rápidamente abajo si esta gran apuesta no funciona...

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