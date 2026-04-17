Disney anuncia Infinity Vision, su apuesta para competir IMAX. El problema es que huele a simple truco para que 'Dune 3' no se coma a 'Vengadores Doomsday'

Toda acción tiene su reacción y, de igual modo que si algo sube, termina bajando, si la gente de Warner Bros. se asegura de que 'Dune: Parte Tres' tenga una ventana de distribución en IMAX con una exclusividad de tres semanas, en Disney no se van a quedar de brazos cruzados para blindar su estreno más potente del año. Pero la estrategia de La casa del ratón, todo sea dicho, no es que sea la más elaborada de todas.

La pegatina de Disney

Tal y como se ha anunciado durante la CinemaCon, Disney, en colaboración con diferentes compañías de salas de cine de todo el mundo, ha lanzado Infinity Vision: una certificación para pantallas premium de gran formato —conocidas como PLF— que asegura que las instalaciones de proyección reúnen todos los requisitos técnicos para ofrecer una experiencia cinematográfica a la altura.

Por el momento ya hay 75 pantallas certificadas con Infinity Vision en Estados Unidos y 300 en el resto del globo, y se pondrán en marcha de forma oficial durante el reestreno de 'Vengadores: Endgame' en septiembre para encontrar su segunda gran cita el 18 de diciembre de la mano de 'Vengadores: Doomsday'. Sin duda, una maniobra más alineada dentro de lo comercial y publicitario que de lo tecnológico.

No obstante, desde la factoría Disney lo están vendiendo como poco menos que una revolución. Andrew Cripps, director de distribución cinematográfica de The Walt Disney Studios, ha hablado así de Infinity Vision y su significado para el público:

Los estándares de Disney para la calidad de producción no tienen rival, con cada detalle de una película ajustado con precisión para ofrecer una experiencia inmersiva. La certificación Infinity Vision extiende ese compromiso a las propias salas de cine, representando un esfuerzo compartido entre The Walt Disney Studios y la comunidad de exhibidores para ayudar a que el público encuentre rápidamente las mejores pantallas en su zona para vivir nuestras películas exactamente de la forma en que fueron diseñadas para ser vistas: en una pantalla gigante con el color y el sonido más nítidos y claros.

Después de todo, Infinity Vision no deja de ser una pegatina colocada sobre unas instalaciones preexistentes que ya aseguraban unos ratios decentes de brillo, contraste y calidad de imagen y sonido en general. Veremos si todo esto tiene un impacto real en la venta de entradas de 'Endgame' y, lo que es más importante, 'Doomsday'. Sea como fuere, está claro que la batalla con Denis Villeneuve y su 'Dune: Messiah' el 18 de diciembre va a ser encarnizada.

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