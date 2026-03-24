Fotoquímico de gran formato, cámaras digitales y ópticas personalizadas. 'Dune 3' promete un espectáculo nunca visto gracias a su nuevo director de fotografía

No voy a negar que el anuncio de que Greig Fraser no repetiría como director de fotografía en 'Dune: Parte Tres' después de su extraordinario trabajo en las dos primeras entregas de la trilogía me cayó como un jarro de agua fría. Pero, como suele decirse, a rey muerto, rey puesto, ya que su testigo ha sido recogido por otro de los grandes DPs del momento: Linus Sandgren, el sueco ganador del Óscar por la maravillosa 'La La Land'.

El desembarco de Sandgren en el universo de Frank Herbert, rediseñado para la gran pantalla por Denis Villeneuve, ha traído bajo el brazo un cambio sustancial en lo que al proceso de filmación y el tratamiento visual de la nueva 'Dune'. Una aproximación radicalmente diferente a la de Fraser que se ha podido entrever en un primer tráiler que deja claras las diferencias con sus dos predecesoras en términos visuales.

Formatos, tratamientos y ópticas

Mientras que la 'Dune' de 2021 y su secuela fueron grabadas con cámaras digitales, con el material obtenido sometido a un proceso conocido como digital to film to digital que, en lineas generales, consiste en imprimir el metraje sobre fotoquímico para, posteriormente, escanearlo nuevamente a digital para obtener lo mejor de los dos mundos—, 'Dune: Parte Tres' se ha capturado en tres formatos diferentes.

Para la ocasión, Sandgren y Villeneuve han utilizado película IMAX 15/70 —de 15 perforaciones y 70mm—, película de 65mm y cámaras digitales. Por un lado, el fotoquímico de gran formato, gracias a su enorme resolución, captura una gran cantidad de detalle y posee un aspecto y textura más naturales y, hasta punto cierto, suaves; algo especialmente idóneo para escenas en interiores y pasajes con un mayor control de la iluminación.

¿Qué ocurre entonces con las cámaras digitales? El propio Denis Villeneuve ha explicado que adora "la brutalidad" con la que los sensores representan la arena y el calor, relegando esta tecnología única y exclusivamente a las escenas ambientadas en el desierto. De este modo, 'Dune: Parte Tres' se ha rodado en tres formatos diferentes —será la primera cinta en utilizar esta combinación— y nos dejará dos tratamientos visuales distintos dentro de un mismo largometraje.

Además de este juego de soportes, la tercera 'Dune' cuenta con otro arma secreta: una lente esférica para IMAX fabricada para la ocasión por la gente de Atlas Lens. Esta óptica se ha diseñado con las características visuales de la saga en mente, incluyendo los flares y el renderizado de la luz y el color en las escenas del desierto, y el propio Linus Sandgren ha sido quien lo ha anunciado en un artículo exclusivo de The Hollywood Reporter.

Imaginé lentes que pudieran crear características ópticas específicas, particularmente los flares, que fueran únicos para esta película. Atlas aceptó un desafío increíble, diseñando y fabricando a mano estas lentes IMAX en un tiempo récord. Su equipo trabajó las veinticuatro horas del día para dar vida a nuestra visión, y los resultados son verdaderamente asombrosos.

Además, en su cuenta de Instagram, el DP publicó un post explicando más detalles sobre estas lentes de gran formato, que pueden marcar el futuro de este tipo de cine.

El ingenioso apoyo de los ingenieros de la industria cinematográfica es una de las cosas más mágicas de hacer cine. Tuve la idea de diseñar un juego de lentes con una expresividad única para Dune: Parte Tres. A Denis le encantó la idea y, juntos, recurrimos a nuestros amigos de Atlas Lens Co. en busca de ayuda.

Con el deseo de un recubrimiento simple dorado (golden single coating), una cobertura completa de 15 perforaciones sin viñeteado y un enfoque cercano corto, esperábamos un milagro. Forrest Schultz y Dan Kanes no solo diseñaron y construyeron a mano 4 distancias focales para las cámaras IMAX de 15 perforaciones, sino también 4 distancias focales con color coincidente para nuestras cámaras Panavision System65 de 5 perforaciones, todo desde cero. Crearon algo muy especial para Dune: Parte Tres, pero también para el futuro del cine de gran formato.

Por su parte, Forrest Schultz, presidente de Atlas, cuyas creaciones formaron parte del surtido de lentes de Fraser en 'The Batman', ha hablado del siguiente modo de su nuevo milagro:

Nuestro equipo afrontó el reto ampliando nuestras capacidades de mecanizado, desarrollando equipos de recubrimiento propios y perfeccionando nuestros procesos de fabricación y calibración para cumplir con las exigencias de la experiencia IMAX.

Según Denis Villeneuve, todo lo expuesto con anterioridad hará posible "llevar otro nivel de belleza y poesía a la pantalla" en una 'Dune: Parte Tres' que aterrizará en nuestras salas de cine el 18 de diciembre de este mismo 2026 en el que, probablemente, termine siendo el último gran fenómeno cinematográfico del año.

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