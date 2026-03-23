Por qué 'Vengadores: Doomsday' y 'Dune 3' mantienen su fecha de estreno el mismo día: "Es el mejor escenario de la historia"

El 18 de diciembre de 2026 promete convertirse en una de las fechas más explosivas en taquilla de los últimos años. Dos de los grandes blockbusters más esperados del momento, 'Vengadores: Doomsday' y 'Dune: Parte III', llegarán a los cines el mismo día, dando lugar a lo que muchos ya han bautizado como "Dunesday" o "Doomsdune".

Lejos de ser una simple coincidencia, este choque frontal entre dos superproducciones de enorme presupuesto ha generado un intenso debate en la industria y habrá que ver si es una oportunidad para revitalizar las salas o una jugada arriesgada que podría dividir al público.

Lo cierto es que ambas películas cuentan con un atractivo masivo y un target muy similar, lo que hace que esta batalla nos recuerde a otros fenómenos como el Barbenheimer ('Barbie' más 'Oppenheimer'), aunque con una diferencia clave: aquí no hay contraste de estilos, sino una competencia directa por el mismo espectador.

Un duelo de gigantes

Por un lado, 'Vengadores Doomsday' reúne a un reparto espectacular con nombres como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Paul Rudd o Pedro Pascal. Por otro lado, 'Dune 3' no se queda atrás, con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh o Javier Bardem, entre muchos otros.

Aunque ambas producciones apuntan a dominar la taquilla, 'Vengadores: Doomsday' parte con cierta ventaja. Las primeras proyecciones han tenido una recepción muy positiva y se espera que se convierta en una de las películas más taquilleras del año, apoyada además por una potente campaña promocional de Disney.

En el caso de 'Dune: Parte III', la saga ha ido creciendo con cada entrega. Tras el éxito de la segunda parte, esta tercera película de Denis Villeneuve se perfila como el gran cierre de la trilogía, con un importante respaldo en formatos premium que podrían marcar la diferencia.

Además, el calendario tampoco deja mucho margen de maniobra. Otros estrenos como 'Jumanji 3' llegarán días antes, pero la cercanía de las fiestas navideñas convierte estas fechas en las más codiciadas del año, donde el público suele acudir masivamente a las salas.

A pesar de la competencia directa, es posible que ambas producciones convivan. La Navidad favorece el consumo de cine y podría permitir que los espectadores regresen varias veces a las salas. De hecho, algunos exhibidores ven este choque como una oportunidad para repetir cifras cercanas a fenómenos como el de 'Vengadores: Endgame' o consolidar un nuevo récord en la taquilla este año. Por ejemplo, según recoge Variety, Chris Randleman de FlixBrewhouse lo ve como algo muy positivo: "Hemos estado desesperados durante todos estos años por conseguir un mayor volumen. Aquí está el volumen. Es el mejor escenario de la historia. Estás tan ocupado que no sabes qué hacer contigo mismo. Es increíble".

Ojalá sea así.

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