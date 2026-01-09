"Yo rompí a Pedro". Alan Cumming revive el accidente en el set filmando 'Vengadores: Endgame'

Antes de que los focos se coloquen sobre 'Vengadores: Doomsday' como uno de los estrenos más prometedores del año, hay historias paralelas al rodaje que ya están dando de qué hablar entre los cinéfilos, porque a veces no son los efectos especiales ni las escenas de acción las que generan más ruido, sino las anécdotas detrás de los sets de filmación.

Durante una reciente aparición en Jimmy Kimmel Live!, Alan Cumming —el veterano actor que regresa como Nightcrawler en la esperada película del Universo Marvel, contó una historia que ha sorprendido a más de uno sobre su primer encuentro frente a cámara con Pedro Pascal, el actor que interpreta a Reed Richards/Mr. Fantastic.

Cumming relató entre risas que en esa primera escena conjunta, Pascal terminó con una lesión en el cuello y tuvo que marcharse a casa para recuperarse, lo que llevó al escocés a bromear diciendo: "Yo rompí a Pedro".

La broma fue suficiente para que el presentador Jimmy Kimmel preguntara incrédulo si ese accidente había ocurrido durante una escena de pelea. Cumming se apresuró a aclarar que ninguno de los dos estaba en una secuencia de combate ni usando sus poderes, sino que fue simplemente un roce fortuito al estar juntos en la escena. "No, no estaba peleando, no", dijo con una sonrisa. "Solo estaba… siendo yo".

"Tengo cola, pero no la tenía puesta en ese momento"

El actor aprovechó para hacer un poco de humor físico sobre las diferencias entre sus personajes: recordó que Nightcrawler tiene cola, pero Reed Richards tiene brazos larguísimos y eso fue lo que, según él, complicó el equilibrio en el rodaje de la escena en la que ocurrió el incidente. "Sí tengo cola, pero no la tenía puesta en ese momento", aclaró.

Alan Cumming añadió que, aunque son palabras dichas en tono ligero, la lesión fue real, suficiente como para que Pedro Pascal requiriera atención física antes de volver al set.

En cuanto a la recuperación, Cumming contó que Pascal recibió un tratamiento de ventosaterapia para ayudar con el cuello y que incluso le mostró las marcas que dejó el masaje unas noches después en el hotel. "¿Conoces eso de las ventosas?", le preguntó al público, provocando más risas en el estudio.

'Vengadores: Doomsday' tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026, y definitivamente este tipo de detalles mantiene el hype de los seguidores mientras se acerca su llegada a las salas.

Fotos de auction.swau.com

En Espinof | ¡Vuelven los X-Men! Marvel presenta la llegada de los mutantes a 'Vengadores: Doomsday' en un nuevo teaser trailer espectacular

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más