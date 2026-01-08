HOY SE HABLA DE

Después del final de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown presenta el regreso de otro de sus éxitos en Netflix: 'Enola Holmes 3'

Un nuevo misterio en otra localización

Millie Bobby Brown como Enola Holmes
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
721 publicaciones de Belén Prieto

Después de conquistar a la audiencia de todo el mundo con 'Stranger Things' y sus dos primeras aventuras, Millie Bobby Brown vuelve como Enola Holmes en una una tercera entrega que promete más misterio, acción y un toque de romance. Netflix ha mostrado la primera imagen de la que será la nueva aventura de la joven detective, que estará ambientada en la isla de Malta. 

La plataforma promete un caso más intrincado, con Enola enfrentándose a un verdadero nido de intrigas y desafíos mientras, al mismo tiempo, explora la evolución de su relación con Tewkesbury (Louis Partridge). Con el guion de Jack Thorne y la dirección de Philip Barantini, la película sigue consolidando la franquicia como un éxito y prepara a los espectadores para la próxima historia.

Un misterio en Malta

'Enola Holmes 3' llevará a la detective a un entorno completamente nuevo, donde se verá envuelta en un nido de víboras, sugiriendo que los retos a los que se enfrentará serán tanto intelectuales como peligrosos. Los fans podrán ver a Enola desplegar su astucia, resolver enigmas y superar obstáculos mientras navega por un territorio desconocido. Además, la ambientación exótica y los nuevos misterios prometen mantener el ritmo rápido y la tensión característica de las películas anteriores.

"Esta no es la anécdota adorable que ella cree que es": Millie Bobby Brown queda en evidencia ante una coordinadora de intimidad por una escena de 'Enola Holmes 2'
En Espinof
"Esta no es la anécdota adorable que ella cree que es": Millie Bobby Brown queda en evidencia ante una coordinadora de intimidad por una escena de 'Enola Holmes 2'

Una de las novedades más comentadas es el desarrollo de la relación entre Enola y Tewkesbury. En la primera imagen compartida por Netflix, Tewkesbury aparece arrodillado ofreciendo una flor a Enola, un guiño que sugiere un acercamiento romántico. 

Millie Bobby Brown ha confirmado que los fans verán más romance en esta entrega: "Habéis pedido romance, así que os daremos romance", declaró en Collider, prometiendo que esta parte será un hilo importante dentro de la aventura y no solo un elemento secundario.

'Enola Holmes 3'

Además, el reparto también contará con regresos tan esperados como el de Henry Cavill como Sherlock Holmes, Himesh Patel como Dr. Watson, Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes y Sharon Duncan-Brewster como el villano Moriarty. 

La combinación de personajes antiguos y la introducción de nuevas tramas aseguran que la película conserve el espíritu de las anteriores entregas, al mismo tiempo que ofrece frescura y alguna que otra sorpresa. La podremos ver en 2026, en una fecha aún por concretar.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios