Después del final de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown presenta el regreso de otro de sus éxitos en Netflix: 'Enola Holmes 3'

Después de conquistar a la audiencia de todo el mundo con 'Stranger Things' y sus dos primeras aventuras, Millie Bobby Brown vuelve como Enola Holmes en una una tercera entrega que promete más misterio, acción y un toque de romance. Netflix ha mostrado la primera imagen de la que será la nueva aventura de la joven detective, que estará ambientada en la isla de Malta.

La plataforma promete un caso más intrincado, con Enola enfrentándose a un verdadero nido de intrigas y desafíos mientras, al mismo tiempo, explora la evolución de su relación con Tewkesbury (Louis Partridge). Con el guion de Jack Thorne y la dirección de Philip Barantini, la película sigue consolidando la franquicia como un éxito y prepara a los espectadores para la próxima historia.

Un misterio en Malta

'Enola Holmes 3' llevará a la detective a un entorno completamente nuevo, donde se verá envuelta en un nido de víboras, sugiriendo que los retos a los que se enfrentará serán tanto intelectuales como peligrosos. Los fans podrán ver a Enola desplegar su astucia, resolver enigmas y superar obstáculos mientras navega por un territorio desconocido. Además, la ambientación exótica y los nuevos misterios prometen mantener el ritmo rápido y la tensión característica de las películas anteriores.

Una de las novedades más comentadas es el desarrollo de la relación entre Enola y Tewkesbury. En la primera imagen compartida por Netflix, Tewkesbury aparece arrodillado ofreciendo una flor a Enola, un guiño que sugiere un acercamiento romántico.

Millie Bobby Brown ha confirmado que los fans verán más romance en esta entrega: "Habéis pedido romance, así que os daremos romance", declaró en Collider, prometiendo que esta parte será un hilo importante dentro de la aventura y no solo un elemento secundario.

Además, el reparto también contará con regresos tan esperados como el de Henry Cavill como Sherlock Holmes, Himesh Patel como Dr. Watson, Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes y Sharon Duncan-Brewster como el villano Moriarty.

La combinación de personajes antiguos y la introducción de nuevas tramas aseguran que la película conserve el espíritu de las anteriores entregas, al mismo tiempo que ofrece frescura y alguna que otra sorpresa. La podremos ver en 2026, en una fecha aún por concretar.

