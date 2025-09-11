"Me identifico con él". James Cameron defiende que este villano de Marvel tenía razón, pero señala el problema de su plan

James Cameron no ha dudado en señalar varias veces que no conecta demasiado con las películas de Marvel, acusándolas, entre otras cosas, de no ser épicas. Sin embargo, no solamente tiene malas palabras para ese universo de superhéroes, pues ha reconocido que su villano más emblemático tenía razón e incluso que puede identificarse con él.

Por supuesto que el villano del que habla Cameron es Thanos, quien creía que era necesario eliminar a la mitad de las criaturas vivientes para que el universo recuperase el equilibrio. Además, los sacrificados eran elegidos totalmente al azar, pero eso no quita para que las repercusiones de ello fueran demoledoras para los que sigan con vida.

"Tenía una respuesta bastante viable"

Eso es algo que podemos ver retratado tanto en 'Vengadores: Infinity War' como en 'Vengadores: Endgame', y que se resuelve de forma definitiva con el heroico sacrificio de Iron Man. Cameron no ha compartido sus impresiones sobre esto último, pero sí que ha señalado lo siguiente en Time sobre el plan de Thanos:

Puedo identificarme con Thanos. Pensé que tenía una respuesta bastante viable. El problema es que nadie va a levantar la mano para ofrecerse como voluntario para ser la mitad que tiene que irse.

Conviene tener en cuenta que Cameron es un apasionado defensor de la sostenibilidad y del medio ambiente. Eso es algo que ya aparece reflejado en la saga 'Avatar', lo que le llevó a la creación de la Avatar Alliance Foundation. Claro está, sus métodos distan mucho de los de Thanos, pero se puede entender que las preocupaciones del cineasta conectasen con las del villano interpretado por Josh Brolin.

Eso sí, todo hace pensar que sus buenas palabras hacia Thanos acaban ahí, pues hace unos años criticó el acabado visual del personaje, señalando que "ni se acerca" a lo que Weta había conseguido en 'Avatar: El sentido del agua'.

En Espinof | Todas las películas de James Cameron ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

