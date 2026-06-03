Grison no se conforma con 'La Revuelta'. El colaborador de Broncano tendrá su propio programa en RTVE: "Imprevisible, divertido, competitivo y espontáneo"

'La Revuelta' se ha ido convirtiendo poco a poco en uno de los programas estrella de RTVE (e incluso Netflix ha querido pillar tajada), con sus colaboradores habituales asciendo por el camino al estrellato. Si Lalachus ya se lució en las Campanadas y como co-presentadora de 'Grand Prix' junto a Ramón García, ahora otro miembro del equipo de David Broncano también tendrá su propio programa.
Uno, dos, tres...
Grison es sin duda una de las estrellas de 'La Revuelta', y en RTVE quieren aprovechar su tirón porque le han dado su propio programa. Ahora el músico no se quedará solo en una esquina del plató, sino que le toca ponerse al frente como presentador de 'El escondite'.
Basado en el juego infantil, 'El escondite' es la primera adaptación internacional del programa 'The house of hide and seek’, un programa creado por Talpa Studios y David Grifhorst. Desde RTVE lo plantean como un programa familiar a gran escala para entretener a todos los públicos, con los concursantes teniendo que enfrentarse a varias rondas y "una final cargada de tensión y diversión".
Como escenario tendremos una casa de dos pisos y más de 120 posibles escondites para los concursantes, con pasadizos secretos, espacios ocultas y puertas que no son lo que parece. Un concurso que combina humor, suspense y también estrategia para los participantes más avispados, con Grison como conductor, y que comenzará a grabarse próximamente en Países Bajos.
"Grison es, en esencia, un adulto que lleva un niño dentro: imprevisible, divertido, competitivo, espontáneo y con una energía imposible de contener, características perfectas para un formato donde la imaginación, el juego y la diversión son los protagonistas absolutos.", describen desde el comunicado de RTVE para dar el empujón a su nuevo presentador.
Eso sí, en principio nada parece indicar que Grison vaya a dejar 'La Revuelta'. Esperemos que no, porque sería una pena que el programa de Broncano pierda una de sus patas más fuertes (y más irreverentes).
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