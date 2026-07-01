‘Jackass: Lo mejor para el final’ tiene más de recopilación de momentos que de película de despedida. Aun así, es otro gran rato de diversión tonta y majara

Siempre se arriesga uno a darle más pompa de la necesaria a un fenómeno como ‘Jackass’, pero al mismo tiempo no se halaga lo suficiente su artesanía del trompazo y la escatología donde acaba haciéndose cartas de amor a disciplinas cinematográficas muy importantes. Del slapstick del cine mudo hasta la profesionalidad de la escena de riesgo, con los miembros de la pandilla jugándose siempre el tipo por la chorrada más graciosa posible.

Su apariencia siempre fue descerebrada y casi excesivamente masculina, pero su canto a la camaradería acababa siendo más sana de lo que aparentaba y cada regreso a las salas de cine se volvía todo un canto a la amistad. Eso, unido a su capacidad para hacer siempre gags desternillantes, invitaban a pensar que podían estar por siempre haciendo el idiota.

Trompazos a su manera

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Pero ya en ‘Jackass Forever’ eran conscientes de su edad avanzada, con Johnny Knoxville permitiéndose lucir las canas de su pelo y dándose cuenta de que ya no va a sobrevivir a ser atropellado por un toro otra vez. El propio director Jeff Tremaine acaba señalando que ‘Jackass’ a los 50 sólo pueden permitirse bromear con colonoscopias hechas por un robot con el apéndice lubricado con crema de cacahuete, y por eso han decidido realizar su despedida a tiempo con ‘Jackass: Lo mejor para el final’.

La quinta película principal (si contamos películas intermedias directas a vídeo y spin-offs la cosa llega ya la decena) de esta franquicia que derivó del famoso programa de televisión de MTV, sostenido en bromas pesadas y jugarse el tipo con majaderías varias, es también su canto de cisne. O así decidieron venderlo. Quién sabe si no habrá una ‘Jackass’ futura donde realmente pasen el testigo a los nuevos miembros que ya sumaron en la anterior cinta.

Pero el sentimiento con el que Knoxville expresa que esta va a ser su último rodeo con sus muchachos parece presentarse como genuino. Y, por ello, deciden que se van a marchar a su manera, inventando nuevas payasadas entre la guarrada y el peligro de la integridad física. Aunque también deciden darse un homenaje propio pasando algunas de las peripecias pasadas que no llegaron a incluir en el show original ni en las películas que pasaron por cines.

‘Jackass: Lo mejor para el final’ y despedirse con sentimiento

Algunas de estas secuencias si se vieron en algunas de las películas directas a vídeo, o al menos en versiones distintas. Esto resta cierta magia a los viajes por el pasado, pasando por una recopilación que pasa entre los grandes momentos (incluyendo rescatar cierta broma perdida con una superestrella) y los descartes. Acaba funcionando, en parte, porque se aprecia cierto cariño en el rescate de cosas como Knoxville haciendo su primer stunt antes de que ‘Jackass’ fuera una idea, que involucraba dispararse a sí mismo.

También funciona porque siguen sacando adelante bromas muy graciosas en las que se hacen la puñeta mutua con mucha chispa. En algunos casos literalmente, involucrando descargas eléctricas. En otros directamente haciendo la partida de Twister menos apetecible de la historia. Tremaine sigue planificando de maravilla como capturar estos stunts que se inventan, y acaba despertando el sentimiento en los momentos clave que invita a no pensar en la falta de otro hilo conductor a la experiencia.

Al final, incluso con cierta textura de película menor en la franquicia, ‘Jackass: Lo mejor para el final’ es una película con ratos desternillantes con un grupo de zumbados que llevamos conociendo desde hace décadas. Es una experiencia divertida más que es complicado rechazar.

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